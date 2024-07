Chociaż w czasie świąt Bożego Narodzenia to nie stylizacje na Wigilię są najważniejsze, a raczej możliwość spotkania się z najbliższymi, to każda kobieta na pewno poczuje się lepiej podczas wieczerzy, gdy będzie ubrana elegancko.

Ponadczasowe stylizacje na wigilię

Właściwie niezależnie od okazji zawsze modna jest mała czarna. Mówi się, że każda kobieta powinna ją mieć w szafie. Ta klasyczna, nieskomplikowana sukienka doskonale nadaje się na oficjalne spotkania, a przy doborze oryginalnych dodatków sprawdzi się także jako bardziej swobodny strój. Zawsze elegancka jest również ołówkowa spódnica, która w połączeniu z kremową bluzką i dodatkami z pereł zrobi piorunujące wrażenie.

Czerwona sukienka na wigilię

Czerwień jest energetycznym kolorem, który podkreśla także wyjątkowość okazji, na którą jest ubierany. W dodatku nawiązuje do kolorystyki świątecznej, nie tylko Świętego Mikołaja, ale także do kwiatu gwiazdy betlejemskiej. Złote subtelne dodatki na pewno dodadzą jej szyku. Pamiętaj, że ogólna zasada mówi – intensywne kolory powinny łączyć się z prostymi fasonami. W innym wypadku stylizacja sprawi wrażenie zbyt ciężkiej i krzykliwej jednocześnie. Jeśli nie przepadasz za tak odważnymi kolorami, wybierz spódnicę midi, a do niej białą bluzkę plus np. czerwone kolczyki lub karminowe usta.

Spodnie na wigilię

Udane stylizacje wigilijne nie muszą opierać się na sukienkach i spódnicach. Równie kobieco i elegancko mogą wyglądać spodnie z dobrego materiału, klasyczne, najlepiej z wyższym stanem, który zatuszuje krągłości i nie będzie uciskał pełnego brzucha. Do eleganckich spodni wybierz koniecznie koszulę lub koszulową bluzkę – najlepiej w jasnym kolorze. Jeśli nie chcesz wyglądać jak maturzystka na egzaminie dojrzałości, ożyw stylizację oryginalnymi dodatkami, np. długimi kolczykami lub wyrazistym naszyjnikiem. Absolutnie unikaj jeansów czy bojówek, które nie nadają się na uroczyste okazje i sprawisz w nich wrażenie osoby, która nie podchodzi poważnie do spotkania.

Niezależnie od tego, na jaką stylizację na wigilię się zdecydujesz, pamiętaj, by była przede wszystkim dopasowana do twojego typu sylwetki – jeśli masz szerokie biodra, nie wybieraj opiętej spódnicy, jeśli masz obfity biust, nie zakładaj koszuli ze zdobieniami przy dekolcie. Dbaj też o to, by stylizacja na wigilię była jednocześnie stonowana, nie wzbudzała zbędnej sensacji i nie odkrywała zbyt wiele. W końcu wieczerza wigilijna jest przede wszystkim po to, by się spotkać z bliskimi, a nie robić sensację zbyt odważnym strojem.