Pracownicze Plany Kapitałowe powstały, aby pomóc Polakom w oszczędzaniu na emeryturę i wesprzeć istniejący system emerytalny. Ustawa dotyczące PPK została podpisana 19 listopada 2018 roku, a już od lipca tego roku pierwsi pracodawcy przystąpili do systemu. Specjalne konta pozwalają na odkładanie oszczędności, które będą wypłacane po przejściu na emeryturę. Jakie są główne zasady PPK, ile wynoszą składki i czy można z tego zrezygnować?

Pracownicze Plany Kapitałowe - co to jest?

PPK to powszechny system gromadzenia oszczędności dla wszystkich zatrudnionych, którzy płacą składki ZUS. Będzie to prywatne konto, na którym będziemy zbierać środki na własną emeryturę. Przystąpienie do programu będzie dobrowolne dla pracowników i obowiązkowe dla pracodawców.

Plany Kapitałowe zostały stworzone w odpowiedzi na niekorzystne trendy demograficzne - są reformą systemu emerytalnego w Polsce. System ma zapewnić godziwą emeryturę dla każdego pracującego obywatela.

Pracownicze Plany Kapitałowe - główne założenia

Pieniądze wpłacane na konto mają charakter prywatny i podlegają prawie dziedziczenia. Przystąpienie do programu jest dobrowolne dla pracowników i obowiązkowe dla pracodawców. Pieniądze na konto spływają z 3 źródeł: od pracodawców, pracowników i państwa. Zapisy są automatyczne, ale pracownik może zrezygnować z programu. Ze środków można skorzystać w określonym wieku bez dodatkowych kosztów, najpierw wypłacając 25% kwoty, następnie 75% kwoty w 120 miesięcznych ratach. System jest skierowany do każdego pełnoletniego Polaka pracującego i płacącego składki ZUS.

PPK - od kiedy wejdzie w życie?

Ustawa zakłada, że Pracownicze Plany Kapitałowe wejdą w życie w kilku etapach. Przepisy obowiązują od 1 stycznia 2019 roku, jednakże pierwsze podmioty przystąpiły do niego dopiero w lipcu 2019 roku.

Harmonogram przystępowania firm do PPK

Lipiec 2019 - największe przedsiębiorstwa, zatrudniające 250 osób lub więcej.

Styczeń 2020 - firmy od 50 do 249 osób.

Lipiec 2020 - zatrudniający od 20 do 49 pracowników.

Styczeń 2021 - reszta firm.

Jak zrezygnować z PPK?

Każdy pracownik między od 18 do 54 lat będzie zapisywany do PPK automatycznie, jednak w każdej chwili może zrezygnować. Zrezygnować z dokonywania wpłat można poprzez złożenie pisemnej deklaracji u swojego pracodawcy.

Jest jednak możliwość ponownego dołączenia do systemu. Tak na prawdę pracownik w każdej chwili może ponownie przystąpić do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dodatkowo obowiązkiem każdego pracodawcy będzie informowanie pracownika po 4 latach o ponownych pobieraniu składek. Pracownik będzie więc musiał co 4 lata podpisywać stosowne oświadczenie rezygnacji z PPK.

Czy warto zrezygnować z PPK?

Specjaliści polecają, aby do nowego programu podchodzić z rozwagą. Może się bowiem okazać, że w przyszłości ustawa zostanie zmieniona, a warunki nie będą już takie korzystne. Jest również ryzyko, że część zebranej kwoty będzie wpłacona na konto ZUS.

Każdy z pracowników musi jednak dokonać własnej oceny ryzyka politycznego i regulacyjnego, tzn. czy te zasady zostaną utrzymane w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat. Prywatna własność zgromadzonych oszczędności w PPK nie oznacza, że ustawodawca nie może zmienić zasad dotyczących zachęt finansowych i opodatkowania zgromadzonego kapitału - pisze Damian Olko, konsultant w zespole analiz ekonomicznych Deloitte w informacji prasowej na stronie www2.deloitte.com.

Raport Nationale Nederlanden przygotowany dla „Business Insider Polska” pokazuje jednak, że PPK to dobry wybór dla młodych Polaków, którzy chcę zaoszczędzić na emeryturę. I jedyne tego typu rozwiązanie w Polsce.

Największą korzyścią programu jest to, że do oszczędności odłożonych przez każdego uczestnika prawie drugie tyle dołoży państwo i pracodawca - podkreślają w raporcie analitycy Nationale Nederlanden - Oprócz dodatkowych wpłat ze strony pracodawcy oraz państwa, mogą oni liczyć również na korzyści podatkowe - dodają.

Wysokość składek na Pracownicze Plany Kapitałowe

Wpłaty finansowane przez osoby zatrudnione

Wpłata podstawowa to 2% wynagrodzenia, wyliczane z kwoty brutto. Dodatkowo każdy może dobrowolnie zdeklarować dodatkowe wpłaty do 2% wynagrodzenia brutto. Zatem największa zdeklarowana składka wynosi 4%.

Wpłaty finansowane przez pracodawców

Przystąpienie do systemu przez pracodawców jest obowiązkowe. Muszą oni wpłacać minimum 1,5% wynagrodzenia brutto. Dodatkowo mogą zupełnie dobrowolnie wpłacać do 2,5%. Maksymalna wpłata na konto jest zatem taka sama jak osoby zatrudnionej - 4%.

Wpłaty ze skarbu państwa

Dopłaty ze strony państwa nie są uzależnione od wysokości zarobków. Dodatkowo, aby je otrzymać trzeba spełnić wszystkie kryteria określone w ustawie. Istnieją dwa rodzaje wpłaty - powitalna, która jest jednorazowa i wynosi 250 zł i roczna w wysokości 240 zł.

Kiedy środki PPK będą wypłacane?

Środki zgromadzone na koncie PPK będą wypłacane po osiągnięciu 60 lat. Ustalony próg obowiązuje zarówno kobiety, jak i mężczyzn.