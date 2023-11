Reklama

Czyżby coś się wreszcie na dobre ruszyło w polskich płacach? Sieć sklepów Lidl kusi nowych pracowników płacą 4050 zł. A do tego umową o pracę na przynajmniej 12 miesięcy i bonusami - opieką medyczną dla rodziny, ubezpieczeniem na życie i kartą MultiSport. Robi wrażenie? Na pewno, skoro np. płaca lekarzy rezydentów po 5 latach ciężkich studiów to przeciętnie 4070 zł brutto. A średnia pensja na polskich uczelniach wyższych wynosi niewiele więcej - bo 4739,5 zł (dane ze stycznia opublikowane przez „Rzeczpospolitą”)

Zobacz też - jakie są najlepsze zawody?

4050 pensji nie od razu

4050 zł nie dostaniemy jednak w Lidlu od razu, na starcie. Jak informuje gazeta.pl, zaczynając pracę można liczyć na pensję od 2800 zł brutto (to jest około 2020 zł netto) do 3550 brutto (czyli 2540 zł netto)., w zależności od miejscowości. W dużych miastach pensje są wyższe. Po roku pracy Lidl gwarantuje podwyżkę uposażenia. Wtedy widełki wynoszą 2950-3750 zł brutto. A po dwóch latach pracy pensja brutto pracownika wynosi już do 3150-4050 zł.

East News

Zobacz: Wynagrodzenie zasadnicze niższe od płacy minimalnej – kiedy jest to możliwe?

Ile wynosi średnia krajowa?

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego średnie wynagrodzenie w grudniu wyniosło 4973 zł brutto, czyli ok. 3530 zł na rękę. Ale pamiętajmy, że to tej średniej wlicza się pensje prezesów, najwyższych urzędników i ludzi bardzo majętnych. Patrząc tylko na małe firmy (do 10 pracowników), średnia pensja wynosi 2577 zł brutto, czyli 1860 na rękę (dane z października 2017).

Zobacz też: Polscy piłkarze zarabiają fortunę, ale ile dokładnie?! Te kwoty zwalają z nóg!

Kiedy dobijemy z pensjami do Europy? Dla porównania - Niemcy zarabiają średnio ok. 3,7 tys. euro, czyli ponad 15 tys. zł, a Duńczycy aż 5,2 tys. euro, czyli niemal 22 tys. zł! Marzenia… Co byście zrobili z taką kasą?

Reklama

Czytaj też: Jak są płatne nadgodziny?