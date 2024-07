Pozycja kwiat lotosu jest jedną z seksualnych pozycji Kamasutry. Pozwala partnerce na sprawowanie kontroli nad tempem i głębokością penetracji. Stosunek w takiej pozycji umożliwia wspólne szczytowanie i daje obojgu kochankom dużą satysfakcję.

Pozycja kwiat lotosu wykorzystywana była już w starożytnych Indiach. Stosowano ją przy medytacji. Zaczerpnięta z Kamasutry stała się jedną z popularniejszych pozycji umożliwiających zmysłowy i namiętny seks. Kwiat lotosu znany jest także jako angielskie the lotus sex position lub the lotus blossom.

Opis ułożenia ciał w pozycji kwiat lotosu

Mężczyzna siada na łóżku lub podłodze ze skrzyżowanymi nogami (siad skrzyżny). Kobieta siada na jego biodrach i oplata pas partnera nogami. Oboje się przytulają. Posuwiste ruchy w przód i w tył wykonuje kobieta. Zadaniem partnera jest utrzymywanie synchronizacji i równowagi. Ruchy można urozmaicać, wykonując najpierw płytkie wejścia, a następnie bardziej głębokie pchnięcia.

Seks w pozycji kwiatu lotosu – zalety

Ułożenie ciał na kwiat lotosu daje komfort intymności, bliskości i kontaktu „twarzą w twarz”. Stosunek jest spokojny. Zapewnia relaks i rozluźnienie. Nie wymaga od kochanków dużego nakładu sił. W trakcie współżycia partnerzy mogą wzajemnie obdarowywać się pocałunkami i szeptać sobie do ucha czułe słowa. Seks w pozycji kwiat lotosu pozwala na głęboką penetrację. Kiedy partnerka podeprze się na rękach i lekko odchyli do tyłu, penis będzie stymulował jej punkt G. Pozycja dobrze sprawdza się w przypadku par, w których partnerka ma drobną figurę, a mężczyzna jest dobrze zbudowany. Akt miłosny w takiej pozycji jest rozwiązaniem także w przypadku dużego przyrodzenia. Dzięki temu, że to kobieta jest stroną dominującą, seks nie sprawi jej bólu ani dyskomfortu. W takim ułożeniu ciał mężczyzna może pieścić pośladki oraz łechtaczkę.

Wady pozycji na kwiat lotosu

Minusem pozycji kwiat lotosu jest ograniczona możliwość ruchów. Kobieta może wykonywać albo płytkie, albo głębokie ruchy. Głębokie pchnięcia mogą sprawiać ból partnerce, ponieważ penis będzie docierał aż do sklepienia pochwy.