Choroba Kawaski, zwana również zespołem Kawasakiego, jest zapaleniem tętnic o niezidentyfikowanym podłożu. Zwykle chorują na nią dzieci do 5. roku życia. Wśród najczęstszych powikłań po chorobie Kawasakiego można wymienić: przyśpieszenie akcji serca, zawał serca, a nawet tętniaki naczyń wieńcowych.

Reklama

Powikłania po chorobie Kawasakiego są stosunkowo częste, ponieważ zapalenie tętnic jest schorzeniem bardzo trudnym do zdiagnozowania. Dzieje się tak dlatego, że w początkowym stadium rozwoju tej choroby, objawy mogą być mylone z innymi, powszechniejszymi chorobami, np. przeziębieniem.

Przyśpieszenie akcji serca po chorobie Kawasakiego

Najczęstszym powikłaniem po chorobie Kawasakiego jest arytmia, czyli zmiana rytmu serca. Niekiedy po wyleczeniu tego schorzenia pacjenci jeszcze przez wiele lat muszą zmagać się z problemami zdrowotnymi. Po chorobie Kawasakiego można zaobserwować znacznie przyśpieszoną akcję serca, której mogą towarzyszyć: ból w klatce piersiowym, uczucie kołatania serca, duszności oraz ogólne osłabienie organizmu. Niekiedy przy arytmii może pojawić się również nadciśnienie tętnicze. Najczęściej leczy się ją farmakologicznie – w rzadszych przypadkach stosuje się kardiowersję elektryczną czy leczenie operacyjne zastawki serca.

Zawał serca a choroba Kawasakiego

Jednym z najgroźniejszych powikłań po chorobie Kawasakiego jest zawał serca, do którego dochodzi w wyniku nienaturalnego powiększenia naczyń wieńcowych, które sprzyjają powstawania zakrzepów. Ryzyko zawału serca po chorobie Kawasakiego jest znacznie mniejsze wówczas, gdy podczas leczenia zastosowano kwas acetylosalicylowy, który jest podawany w bardzo dużych dawkach w zaawansowanym stadium chorobowym. Środek ten zapobiega powstawaniu zakrzepów w tętnicach wieńcowych. Nie bez znaczenia jest to, że choroba Kawasakiego jest typowym schorzeniem wieku dziecięcego. Zawał serca u dzieci zazwyczaj prowadzi do ich śmierci, ponieważ najczęściej przybiera formę bezobjawową – bez charakterystycznych zmian w badaniu EKG.

Ryzyko rozwoju tętniaków tętnic wieńcowych

Oprócz zawału serca bardzo groźnym powikłaniem choroby Kawasakiego są tętniaki tętnic wieńcowych. Ich ryzyko zwiększa się wówczas, gdy schorzenie zostało późno wykryte lub gdy dotychczasowe leczenie nie przynosi efektów. Innymi słowy: im dłuższy przebieg choroby, tym większe ryzyko rozwoju tętniaków tętnic wieńcowych. Nie bez znaczenia jest to, że tętniaki rozwijają się zazwyczaj w drugim i trzecim tygodniu choroby. Do powstania zakrzepów najczęściej dochodzi w okolicy serca, ale zmianami mogą być objęte również inne narządy, np. wątroba, nerki, jądra czy mózg.

Zapalenie mięśnia sercowego

Reklama

Ostry przebieg choroby Kawasakiego może powodować również nieodwracalne uszkodzenie serca, któremu zazwyczaj towarzyszy zapalenie mięśnia sercowego. Wśród typowych objawów można wymienić: duszność, intensywny ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, przyśpieszenie akcji serca, poczucie osłabienia organizmu, obrzęki nóg, a niekiedy również bóle głowy i mięśni, a także podwyższoną temperaturę ciała.