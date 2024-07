Zestawienie bilansu własnych zasobów (w tym wsparcia bliskich) z oczekiwaniami i potrzebami rynku pomoże znaleźć pomysł na biznes dla mamy.

Reklama

Biznes i bycie mamą

Już samo macierzyństwo wydaje się być pracą na cały etat a nawet na dwa etaty. Pogodzenie życia rodzinnego i zawodowego z własnym biznesem (który będzie jak kolejne dziecko) jest niemałym wyzwaniem. Dobrze taki plan przemyśleć wspólnie z najbliższymi, bo będzie on wymagał zmian nie tylko od przyszłej właścicielki firmy, ale i od jej bliskiego otoczenia.

Pomysły na biznes dla mam

Każda z mam może poszczycić się pewnymi umiejętnościami czy wiedzą. Od tego, jakie są jej zainteresowania, będzie zależał wybór biznesu. Przykłady pomysłów innych mam: realizowanie swoich pasji artystycznych, pisanie (bajek dla dzieci, własnego bloga, tekstów reklamowych, programów szkoleń e-learningowych) czy doradztwo online (pomoc w nauce języków, wsparcie prawne, księgowe). Wybór pomysłu musi być uwarunkowany posiadanymi predyspozycjami.

Marzenia i umiejętności

Poszukiwanie pomysłu na własny biznes to dobry moment, aby odkurzyć dawne marzenia, wcielić w życie obecne pomysły, albo pomyśleć, jaką misję chciałoby się realizować dzięki własnej działalności. Potem przychodzi czas na zweryfikowanie własnej wiedzy i umiejętności. Przydatne może być wszystko: dotychczasowe doświadczenia, fachowa wiedza, umiejętności społeczne i komunikacyjne, określone cechy osobowości czy umiejętność metodycznego działania. Taki bilans własnych zasobów jest podstawą przy snuciu dalszych planów.

Przyszli klienci

Kolejnym krokiem będą rozmowy i przyjrzenie się otoczeniu. Rozmowy z innymi przedsiębiorczymi kobietami, które już odniosły pierwsze sukcesy pozwolą zorientować się, na co należy zwrócić szczególną uwagę, czego się wystrzegać, a w co inwestować czas. Inspiracją do szukania pomysłów mogą być inni ludzie – to oni najlepiej wiedzą, czego potrzebują i jakich produktów albo usług jeszcze im brakuje. Porównanie wymagań rynku i własnych zasobów pozwoli sprawdzić, czy w planie na własny biznes są jeszcze luki i da szansę ich uzupełnienia.

Zobacz także

Reklama

Podobno jeśli mama jest szczęśliwa, to szczęśliwe są i dzieci. Zatem jeśli kobieta odczuwa potrzebę realizowania swojej pasji przez własny biznes i ma wiedzę i umiejętności, aby to robić, otoczenie powinno być wsparciem i pomocą w realizacji jej marzeń.