Ludzie z pokolenia Milenium (pokolenia Y) są niecierpliwi i pewni siebie. Przyczyny tych zachowań mają źródło w opiekuńczym stylu wychowania, nadmiernym przywiązaniu do internetu oraz portali społecznościowych. Ludzie z pokolenia Milenium na rynku pracy mają dużą wiedzę, jednak często zmieniają zawód oraz są postrzegani jako narcystyczni.

Pokolenie Milenium jest też określane pokoleniem Ikea lub Y. Ich rodzice należą do pokolenia X, a dzieci do Z.

Czym jest pokolenie Milenium?

Nazwa pokolenie Milenium pochodzi z USA i określa ludzi urodzonych po 1984 roku. W czasie ich wychowania miało miejsce wiele zmian gospodarczych, które zmieniło styl myślenia wielu osób oraz miało silny wpływ na ich wartości. Ludzie z pokolenia Y czasy komunistyczne pamiętają tylko z opowieści rodziców, ich to nigdy bezpośrednio nie dotyczyło. Milenialna młodzież cechuje się dużą pewnością siebie, nie podlegają oni pod autorytety i oczekują szybkich rezultatów swoich działań. Nie przywiązują się tak mocno do pracy jak ich rodzice. Często zmieniają profil zawodowy, który jest tylko dodatkiem do ich życia. Ważniejsze są dla nich relacje ze znajomymi, rozrywka oraz własny rozwój.

Pokolenie Milenium - przyczyny

Dzieciom z pokolenia Milenium rodzice mówili, że mogą być kim tylko sobie zamarzą. Od spełnienia marzeń dzieli ich tylko ciężka praca. Jednak rzeczywistość nie była taka prosta, jak im się początkowo wydawało. Często zmieniają pracę w poszukiwaniu czegoś, co da im satysfakcję. Dodatkowo dzieci w wieku szkolnym są też nagradzane medalami nie tylko za pierwsze miejsca, ale też dalsze z kolei (aby wszyscy byli zadowoleni), co powoduje, że sam konkurs traci dla nich na wartości.

Ogromną rolę w ich życiu pełni też internet, a co za tym idzie możliwość dostania w mgnieniu oka niemal każdej rzeczy materialnej. Filmy i książki w wersji elektronicznej są dostępne od ręki, a sklepy internetowe oferują wysyłkę każdego produktu już następnego dnia. To nauczyło osoby z pokolenia Milenium automatycznej gratyfikacji. Trudno jest im przyjąć, że w życiu na wiele rzeczy trzeba ciężko zapracować, niekiedy wiele długich lat. Natomiast korzystanie z mediów społecznościowych zwiększa poziom dopaminy w mózgu (hormonu wydzielanego podczas picia alkoholu lub hazardu). Osoby z pokolenia Milenium często budują relacje za pośrednictwem internetu, co automatycznie upośledza ich autentyczność. Wiedzą, że nie mogą na nich w pełni polegać, bo traktują je bardziej jako dodatek do życia.

Pokolenie Milenium na rynku pracy

Pokolenie Milenium aktualnie wdraża się na rynku zawodowym. Są oni bardziej wyedukowani niż ich rówieśnicy choćby 20 lat temu, przez co są pewniejsi siebie. Mają świadomość, że jeśli nie spodobają im się warunki w danej pracy, to w każdej chwili mogą ją porzucić. Łatwo też jest im znaleźć pracę za granicą, także zawsze mają tzw. bufor bezpieczeństwa. Osoby z pokolenia Y są zarządzani zwykle przez przedstawicieli pokolenia X, przez co często dochodzi do konfliktów między nimi. Milenialsi są postrzegani jako leniwi i narcystyczni. Traktują autorytety jako pewien dodatek, a nie jako wzorzec do naśladowania. Tak więc jeśli szef doświadczony w wielu dziedzinach nie potrafi opanować nowego programu komputerowego, to automatycznie traci dla nich na wartości. Z drugiej strony osoby z pokolenia Y są świetnie obyte w nowych technologiach, dzięki czemu potrafią opanować znacznie więcej materiału niż ich rówieśnicy w przeszłości. Mają często bardzo niekonwencjonalne pomysły oraz są niezwykle kreatywne. Nie mają też problemu z wykonywaniem kilku rzeczy jednocześnie, więc są znacznie bardziej efektywne.