Ekologiczne podpaski wielorazowe

Podpaski wielorazowe i kubeczki menstruacyjne to ekologiczne zamienniki zwykłych podpasek i tamponów, których można używać wielokrotnie. Podpaski wielorazowe są zrobione z organicznego materiału i zapinane na napa po zewnętrznej stronie bielizny. Zużytą podpaskę należy odmoczyć i wyprać, by nadawała się do kolejnego użycia.