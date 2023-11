Plac zabaw w ogrodzie łatwiej stworzyć, jeśli do dyspozycji jest duża przestrzeń. Jednak nawet w małych ogrodach można stworzyć atrakcyjne miejsce do zabawy dla najmłodszych. Plac zabaw mogą tworzyć np. piaskownica, trampolina ogrodowa, zjeżdżalnia dla dzieci, domek czy huśtawki ogrodowe.

Niezależnie od tego, jak dużą przestrzeń można przeznaczyć na plac zabaw, należy zadbać o bezpieczeństwo bawiących się na nim dzieci. Plac zabaw powinien być oddalony od akwenów, ruchliwych ulic, skalniaków i instalacji (np. instalacji nawadniających). W pobliżu miejsca zabaw dzieci nie należy sadzić trujących roślin, zwłaszcza takich, które owocują.

Plac zabaw w małym ogrodzie – piaskownica, trampolina i huśtawki ogrodowe dla dzieci

Ograniczona przestrzeń w małym ogrodzie sprawia, że plac zabaw trzeba dobrze zaplanować. Ważny jest nie tylko wybór miejsca, ale i rozmieszczenie konstrukcji do zabawy tak, by nie przeszkadzały one sobie nawzajem. Piaskownica drewniana lub z murkiem może być bezpieczna, jeśli zrobi się ją z dala od huśtawek i trampoliny, na których zabawa grozi upadkiem. Piaskownica powinna być też z dala od miejsc uczęszczanych przez zwierzęta domowe.

Na małej przestrzeni sprawdzi się też trampolina ogrodowa. Potrzeba na nią tyle miejsca, ile wynosi jej średnica. Najlepiej wybierać trampoliny ogrodowe z siatką zabezpieczającą, która ochroni dziecko przed bolesnym upadkiem. Zabawa na trampolinie dostarcza rozrywki i sprzyja motorycznemu rozwojowi dziecka.

Trzecią propozycją do małych ogrodów są huśtawki ogrodowe dla dzieci. Do wyboru w zależności od wieku malca są huśtawki zamykane lub bez możliwości zapięcia krzesełka. Najlepiej huśtawki ogrodowe dla dzieci umieszczać w miejscach oddalonych od wszelkich murków, płotów, wody i twardych elementów, by były bezpieczne.

Plac zabaw w dużym ogrodzie – zjeżdżalnia dla dzieci, drabinki, domek

Duży ogród stwarza więcej możliwości aranżacji przestrzeni do zabawy dla maluchów. Plac zabaw w dużym ogrodzie można wyposażyć w takie konstrukcje jak zjeżdżalnia dla dzieci, domek czy drabinki, mogą znaleźć się w nim także te elementy, które sprawdzają się w małym ogrodzie, jak huśtawki, piaskownica czy trampolina ogrodowa. Poszczególne elementy placu zabaw powinny być na tyle od siebie oddalone, aby korzystanie z nich było bezpieczne, ale na tyle blisko, by nie zajmowały zbyt wiele miejsca i ułatwiały nadzór nad dzieckiem z tarasu czy balkonu podczas wypoczynku.

Warto bawić się razem z dziećmi i uczyć najmłodszych, jak się bawić samemu i w grupie. Własny plac zabaw w ogrodzie to dobry pretekst do zaproszenia dzieci z sąsiedztwa i rozwijania umiejętności społecznych pociechy.