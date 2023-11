Pisanki, kraszanki i wydmuszki, nazywane również ażurkami, to nieodłączny element dekoracyjny świąt Wielkanocnych. Można je pomalować, okleić naklejkami, a także wyskrobać na nich różne wzory. Do przyozdobienia wielkanocnych jaj można wykorzystać wstążki, włóczkę, cekiny oraz kolorową krepinę (bibułę).

Tradycja przyozdabiania jajek pochodzi z czasów przedchrześcijańskich. Malowali je starożytni Grecy na cześć bogini piękności – Afrodyty. W dawnej Polsce dekorowaniem jajek zajmowały się młode dziewczęta, które w Wielki Poniedziałek obdarowywały najładniej umalowaną pisanką chłopaka, który przypadł im do gustu.

Pisanki

Pisanki wielkanocne to jajka o różnokolorowych zdobieniach. Dawniej do ich zabarwienia używano naturalnych barwników, np. cebuli, a do tworzenia wzorów – wosku. Obecnie można mówić o przedświątecznym, rodzinnym rytuale robienia pisanek. Najczęściej wykorzystuje się do tego barwniki spożywcze. Wpływ na wygląd pisanki ma naturalne ubarwienie skorupki jajka. Zaleca się wybierać te najjaśniejsze, ponieważ uzyskany na nich kolor będzie bardziej intensywny.

Przy dekoracji jajek wielkanocnych liczy się kreatywność. Warto użyć naklejek lub papieru samoprzylepnego, z którego można wyciąć różne wzory. Przy przyozdabianiu pisanek sprawdzą się również gotowe szablony, które wystarczy przyłożyć do jajka i odmalować. Efektownym pomysłem na zrobienie pisanek jest wykonanie dla nich „ubranek” na drutach. Najlepiej postawić na różnokolorowe obszycia w stylu vintage. Ciekawym sposobem na jajka wielkanocne jest zrobienie oklejanek, które można udekorować wstążkami, włóczką, cekinami, bibułą czy papierem kolorowym.

Kraszanki

Kraszankami nazywa się jajka wielkanocne, które gotuje się w naturalnych barwnikach. Mają one jednolity kolor, który można pozyskać z takich produktów spożywczych, jak:

czerwona kapusta – niebieski,

burak – fioletowy,

dynia lub marchew – pomarańczowy,

kawa lub łupiny cebuli – ciemnobrązowy,

kurkuma lub szafran – żółty,

pietruszka – zielony,

łupiny czerwonej cebuli – różowy,

łupiny orzecha włoskiego – czarny.

Kraszanki nie mają żadnych wzorów i ozdobników. Coraz częściej do ich barwienia używa się syntetycznych środków, których ceny zaczynają się już 5 zł za sztukę. Przed malowaniem kraszanek należy dokładnie umyć jajko płynem do naczyń. Ułatwia to wnikanie barwnika w skorupkę. Można je również natrzeć oliwą, dzięki czemu będzie się ono błyszczało. Dobrym sposobem na utrwalenie koloru kraszanki jest dodanie do wywaru z barwnikiem łyżki octu.

Wydmuszki

Wydmuszki są popularnymi ozdobami wielkanocnymi, które wykonuje się przez (jak sama nazwa wskazuje) wydmuchanie środka jajka. Najlepiej użyć do tego igły tapicerskiej, za pomocą, której należy wykonać niewielki otwór na czubkach ozdoby wielkanocnej. Do wykonania ażurki można użyć również frezarki lub małej szlifierki. Wydmuszki najczęściej przyozdabia się takimi samymi sposobami jak pisanki. Zaleca się jednak użyć farb akrylowych lub konturowych do szkła. Ich zaletą jest to, że są lekkie i nie obciążają nadmiernie ażurek.