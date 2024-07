Ekologiczne ozdoby wielkanocne można wykonać m.in. z wydmuszek. Do ręcznie robionych dekoracji przyda się także wosk. Ważne, aby wszystkie elementy świątecznego wystroju miały wspólny element, np. kolor, i pasowały do wnętrza.

Własnoręcznie wykonane ozdoby powinny nawiązywać do charakteru innych dekoracji. Ważne, aby określić styl, w jakim chcemy je wykonać. Równie istotna jest też kolorystyka.

Jeden akcent kolorystyczny – minimalistyczne dekoracje wielkanocne

Przygotowanie dekoracji i ozdób wielkanocnych najlepiej zacząć od ustalenia dominującego koloru. Można postawić na zieleń lub żółć – kolory, które jednoznacznie kojarzą się z wiosną. Warto połączyć nowoczesne akcesoria dostępne w sklepach z wykonanymi samodzielnie wiklinowymi ozdobami.

Dekoracje wielkanocne ręcznie robione

Samodzielnie wykonane dekoracje wielkanocne pomogą oddać charakter wnętrza. Podkreślą też domowy i rodzinny klimat świąt. Ręcznie robione ozdoby można połączyć w dowolny sposób, według stworzonego przez siebie planu.

Jak udekorować wielkanocny stół?

Dekoracje stołu, m.in. obrus i stroiki, powinny pasować do stylu, w jakim jest urządzone pomieszczenie. Nowoczesne wnętrza ze ścianami w jednolitym kolorze to doskonałe miejsce na metalowe naczynia o wysokości około 20 cm, w których można umieścić kwiaty. Ożywią wielkanocny stół, a w pokoju będzie pięknie pachnieć. Tak przygotowane „doniczki” można też przykryć suszoną trawą. To nada wnętrzu rustykalny klimat.

Ozdoby z wydmuszek

Skorupek po jajkach bez żółtka i białka, tzw. wydmuszek, można użyć jako świeczników. Aby je wykonać:

włóż skorupki do niewielkich, dekoracyjnych podstawek,

umieść w nich niewielkie świeczki.

Najlepiej będzie się prezentował cały rząd niewielkich świeczników.

Z wydmuszek można też zrobić miniaturowe wazoniki na kwiaty:

roztop wosk,

używając go, przyklej skorupki do plastikowej podkładki,

przytnij łodygę rośliny do 4-5 cm,

wlej wodę do wydmuszki,

włóż kwiat do środka.

Kolejna ozdoba, którą można ozdobić wydmuszkami, to długa na 15-20 cm gałązka krzewu:

pomaluj kilka wydmuszek na kolory kojarzone z wiosną ,

, przymocuj do nich pętelki wstążek za pomocą kleju w pistolecie

zawieś skorupki na gałązce jak bombki.

Ekologiczne ozdoby wielkanocne: stroik

Wielkanocny stroik można wykonać, mając do dyspozycji:

pomalowane na różne kolory wcześniej ugotowane jajka,

świeżą trawę,

metalowe wiaderko,

kolorową bibułę.

Przygotowanie stroika:

umyj wiaderko,

jego rączkę owiń bibułą,

do środka wiaderka włóż trawę (aby całe naczynie zostało wypełnione),

na wierzchu ułóż pokolorowane jajka.

Stroik postaw na wielkanocnym stole, stoliku kawowym lub komodzie.