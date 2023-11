Pilaw to danie popularne w krajach Bliskiego Wschodu, szczególnie charakterystyczne dla kuchni tureckiej i i indyjskiej. Przygotowuje się go z mieszanki ryżu i warzyw z ostrymi przyprawami. Częstym dodatkiem do tego typu dania jest mięso bądź ryba. Oryginalny pilaw występuje najczęściej dodatkiem jagnięciny lub baraniny. Dzisiejszy przepis na pilaw jest podstawą, do której można dodać różnego rodzaju dodatki lub zjeść w wersji wegetariańskiej.

Bardzo ważnym aspektem tego dania jest konsystencja. Pilaw powinien być zupełnym przeciwieństwem risotto. Nie może się kleić, ryż powinien być sypki, a warzywa chrupiące.

Przepis na pilaw - ryż z warzywami z Bliskiego Wschodu

Składniki

ryż długoziarnisty, najlepiej basmati lub jaśminowy - 200 g / 2 opakowania, ew. kasza bulgur

2 marchewki

1/2 puszki groszku

2 cebule

3 ząbki czosnku

przyprawy: kmin rzymski, kurkuma, chilli lub pieprz kajeński, szafran, cynamon

olej rzepakowy - 1/4 szklanki

woda lub bulion warzywny

Jak przygotować tradycyjny pilaw?

Ziarna ryżu kilkakrotnie płuczemy aż woda będzie czysta. Zostawiamy w chłodnej, czystej wodzie na całą noc. Ryż zalewamy w garnku wodą z solą lub bulionem. Płynu powinno być około 2 razy więcej niż ryżu. Przykrywamy do zagotowania. Potem dusimy na bardzo małym ogniu bez przykrywki około 20 minut. W tym samym czasie czasie cebule kroimy w kosteczkę, czosnek przeciskamy przez praskę, a marchewkę ścieramy na grubych oczkach. W dużym garnku rozgrzewamy olej, smażymy marchewkę i cebulę, aż będą miękkie. Pod koniec dodajemy czosnek i przyprawy. Ugotowany ryż i groszek dorzucamy do warzyw, mieszamy i zostawiamy na minimum 30 minut.

Pilaw - jakie dodatki pasują do potrawy z Bliskiego Wchodu?

Najczęściej do ryżu dodawane jest mięso. Najlepiej pasuje jagnięcina lub baranina, ale można wykorzystać dowolne mięso, np. kurczaka. Ten składnik smażymy razem z warzywami na oleju. Jeśli mięso ma dużo tłuszczu możemy zredukować ilość oleju. Mięso można również zastąpić rybą.

Suszone owoce to kolejny składnik, który podkręca smak tego dania. Delikatną słodycz zapewnią rodzynki lub suszone morele. Oprócz owoców bardzo dobrze komponują się orzechy, najlepsze będą włoskie.

Sposób jego przyrządzania i składniki różnią się w zależności od położenia geograficznego. W Iranie dodaje się takie produkty jak: chleb, jajka i jogurt. W Turcji z kolei podaje się pilaw z rybami i skorupiakami. W Syrii i Armenii ryż zastępuje się kaszą bulgur, która jest również podstawą libańskiej sałatki Tabuleh.