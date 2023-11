Przepis na pierogi z kurkami nie jest trudny, lecz pracochłonny. Z takiej ilości składników wyjdzie około 30 sztuk pysznych, aromatycznych pierogów. To świetny wybór na letni obiad, kiedy mamy nieco więcej czasu. Podstawa farszu na pierogi są jędrne kurki i delikatny ser ricotta. Charakteru nada podsmażana cebulka z czosnkiem.

Kurki to jedne z najsmaczniejszych grzybów. Mają szerokie zastosowanie z kuchni - można ich użyć na przykład do jajecznicy lub omletu z kurkami. Świetnie sprawdzą się również w daniach obiadowych, pizza lub makaron z kurkami to strzał w dziesiątkę.

Jak przygotować idealne pierogi?

Z pewnością podstawą dobrych pierogów jest miękkie i delikatne ciasto. Pod żadnym pozorem nie powinno się dodawać do niego jajka, wtedy wychodzi zdecydowanie twardsze. Sekretem jest wlewanie małych ilość gorącej wody do mąki, aż uzyskamy pożądaną gęstość, a także długie, energiczne ugniatanie.

Pierogi to danie uwielbiane na całym świecie, choć ma bardzo różne formy podania i przygotowania. W Rosji i na Ukrainie skosztujemy pielmieni z dodatkiem octu, we Włoszech zachwycimy się tortellini i ravioli, a w Hiszpanii chrupiącymi empanadas.

Przepis na pierogi z kurkami

Składniki na ciasto do pierogów

2 szklanki mąki

1/2 szklanki gorącej wody

szczypta soli

Składniki na farsz z kurkami

400 g kurek

200 g ricotty

cebula

2 ząbki czosnku

2 łyżki masła

Jak zrobić pierogi z kurkami?

Do miski przesiej mąkę. Dolewaj powoli gorącej wody, mieszając i ugniatając powstałą masę. Przełóż ciasto na stolnicę i wyrabiaj przez 10-15 minut na jednolitą konsystencję. Ciasto przykryj ściereczką i odstaw. Cebulę podsmaż na złoto na maśle, pod koniec dodaj czosnek zgnieciony przez praskę. Oczyszczone kurki pokrój i dorzuć na patelnię. Smaż około 5 minut. Posól, dodaj serek ricotta i dopraw według własnego uznania. Ciasto podziel na kilka części i rozwałkuj na stolnicy. Wycinaj koła szklanką, nakładaj farsz i sklejaj rogi. Pierogi należy ugotować w dużym garnku z osoloną wodą. Trwa to kilka minut, wyjmujemy pierogi kiedy wypłyną na powierzchnię. Podawać z zasmażaną cebulką lub masłem i świeżymi ziołami.