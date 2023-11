Pielmieni z mięsem to tradycyjne, rosyjskie pierożki. Z wyglądu przypominają polskie uszka do barszczu, jednak ich smak jest zupełnie inny. Oryginalne pielmieni faszerowało się mięsem wieprzowym i podawało ze śmietaną i octem. Dzisiaj istnieje dużo różnych wariacji tego tradycyjnego dania. "Pielmiań" oznacza w języku rosyjskim chlebowe ucho, co rzeczywiście przypomina wygląd tych pierożków. Prosty przepis na pielmieni z mięsem znajdziecie poniżej.

Przepis na pielmieni z mięsem

Składniki na ciasto do pielmieni

600 g mąki pszennej

300 g ciepłej wody

łyżeczka soli

Składniki na farsz do pielmieni

200 g mięsa mielonego wieprzowego

200 g mięsa mielonego wołowego

jajko

cebula

ząbek czosnku

2 łyżki masła klarowanego

sól i pieprz

Jak przygotować rosyjskie pierożki pielmieni?

Mąkę przesiej, dodaj bardzo ciepłą wodę i sól. Zagniataj aż ciasto przestanie się przyklejać do dłoni, a składniki połączą się na gładką konsystencję. W razie potrzeby dodaj mąki lub wody. W maszynce zmielić mięso i cebulę. Dodać czosnek przeciśnięty przez praskę, jajko i rozpuszczone masło. Doprawić solą i pieprzem. Ciasto dzielimy na 2-3 części. Każdą z nich wałkujemy na około 2 mm grubości. Wycinamy kółka, szklanką lub specjalną formą do pierogów. Na każdy kawałek nakładamy łyżeczkę farszu i zaklejamy. Następnie sklejamy razem rogi, tak jak w przypadku uszek do barszczu. Pierożki wrzucać na gotującą się wodę i gotować kilka minut do wypłynięcia.

Z czym podawać pierożki pielmieni?

Najbardziej klasyczne połączenie dodatków to woda z octem i kwaśna śmietana z pieprzem. Pierożek najpierw maczamy w wodzie, a następnie w śmietanie.

Idealnym dopełnieniem zdecydowanego smaku pielmieni będzie roztopione masło lub sama gęsta śmietana. Świetnie smakują podsmażane na patelni i posypane świeżymi ziołami.

Można je także potraktować jako klasyczne pierogi z mięsem i podać je z zasmażaną cebulką lub skwarkami. Tak naprawdę są przepyszne nawet bez dodatków.