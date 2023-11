Popularność parków linowych w Polsce z roku na rok rośnie, a dzięki temu rozwija się infrastruktura niezbędna do uprawianie tej aktywności fizycznej. Pokonywanie specjalnie stworzonych tras na wysokościach może uprawiać praktycznie każdy, kto nie ma lęku wysokości.

Reklama

Spędzanie czasu w parku linowym szczególnie powinno przypaść do gustu osobom, które lubią sportową adrenalinę. Dzięki temu, że w większości tego typu miejsc obowiązuje podział na sekcje w zależności od wieku i umiejętności, poziom trudności można dostosować do własnych możliwości.

Jak się przygotować do aktywności w parku linowym?

Tak jak w przypadku każdej dyscypliny sportowej, tak i wyjście do parku linowego wiąże się z odpowiednim przygotowaniem. Jeśli chodzi o ubiór, to przede wszystkim trzeba zabrać ze sobą wygodne buty z twardą podeszwą. Mogłoby się wydawać, że ci, którzy decydują się na wizytę w parku linowym mają świadomość tego, jak wymagająca jest to aktywność, ale z tym bywa różnie. Dlatego zaznaczamy - absolutnie niedopuszczalne jest pokonywanie tras w sandałach, klapkach czy butach na obcasie.

Jeśli chodzi o odzież, to tutaj nie ma specjalnych wymagań. Wystarczą sportowa bluza i spodnie. Można również mieć ze sobą rękawiczki do wspinaczki lub jazdy rowerem. One dadzą większy komfort podczas pokonywania tras.

Przed każdą wizytą w nowym parku linowym dobrze jest wcześniej zapoznać się z jego ofertą. Zwłaszcza jeśli mamy zamiar zabrać ze sobą dzieci. Najlepiej rozwinięte obiekty oddają do dyspozycji klientów nawet kilkanaście rodzajów tras, ale zdarza się, że w niektórych obiektach liczba tras jest mocno ograniczona. To z kolei może utrudnić, a niekiedy uniemożliwić dobrą zabawę całej rodzinie.

Jak wygląda nauka pokonywania tras?

Parki linowe posiadają wykwalifikowanych instruktorów, którzy na samym początku powinni przeprowadzić krótkie (trwające ok. 15 minut), ale dokładne szkolenie z zakresu bezpiecznego poruszania się na wysokościach. Niezależnie od tego, czy jest to szkolenie dla dzieci czy dorosłych, instruktor powinien poruszyć takie kwestie, jak:

techniki pokonywania trasy,

zakazy obowiązujące w parku linowym,

sprzęt do wspinaczki.

Reklama

Ceny za wejście na trasę w parku linowym są uzależnione od wielu czynników. Kluczowy jest oczywiście rodzaj trasy - krótkie, dla najmłodszych są najtańsze i zaczynają się od ok. 15-20 złotych. Dłuższe i bardziej rozwinięte mogą kosztować nawet ok. 50 złotych. Na cenę ma również wpływ lokalizacja. W obleganych przez turystów miejscowościach mogą być one nieco wyższe.