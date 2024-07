Część osób cierpi na bezsenność, natomiast grupa ludzi zmaga się z parasomnią, czyli zaburzeniami snu. Do grupy nieprawidłowości zalicza się lunatykowanie, lęki nocne, koszmary i bruksizm. Ich występowanie łączy się z niedojrzałością ośrodkowego układu nerwowego.

Reklama

Parasomnia najczęściej występuje u dzieci

W związku z tym, że niektóre zaburzenia snu, w tym lunatykowanie, wynikają z niedojrzałości ośrodkowego układu nerwowego, parasomnia najczęściej spotyka dzieci. Także pozostałe zaburzenia, takie jak lęki nocne, koszmary czy bruksizm częściej dotyczą maluchów. Nie oznacza to, że dorośli nie chorują na parasomnię. U nich powodem zaburzeń snu najczęściej jest stres albo uraz psychiczny czyli trauma.

Somnambulizm – parasomnia wybudzenia

Lunatykowanie u dzieci zdarza się dosyć często, ale chodzić we śnie zdarza się także dorosłym. Osoba lunatykująca ma otwarte oczy, porusza się, może wykonywać różne czynności, które wykonuje się codziennie. Jednak nie ma z nią kontaktu albo odpowiedzi na pytania są powolne. Mimo aktywności fizycznej świadomość jest całkowicie wyłączona. Zwykle lunatycy nie pamiętają rano nocnych epizodów. Somnambulizm pojawia się wówczas, gdy sen jest zbyt głęboki.

Lęki nocne to rodzaj parasomnii

Lęki nocne najczęściej występują – podobnie jak lunatyzm – u dzieci. Charakterystyczne dla tego zaburzenia snu jest skrajne przerażenie podczas ataku. Często objawia się ono krzykiem, jękami lub płaczem, ale są to czynności wykonywane nieświadomie, nie można z tymi osobami nawiązać kontaktu, mimo że mają otwarte oczy. Świadomość jest wyłączona, w związku z czym nocny atak nie jest odnotowywany w pamięci. Osoba mająca lęki nocne często siada na łóżku lub z niego wstaje, ma dreszcze z przerażenia, czasem drgawki. Podczas ataku nie powinno się dotykać takich osób, ponieważ to sprawia, że ich dolegliwości się nasilają, a reakcja bywa bardzo gwałtowna. Nocne epizody mogą trwać od kilku do kilkunastu minut. Za przyczyny tego rodzaj parasomnii uważa się m.in. silny stres na co dzień, zmęczenie, wysoką temperatura ciała.

Koszmary senne – parasomnia związana z fazą snu REM

Od lęków nocnych koszmary senne różnią się tym, że występują w innej fazie snu – lęki dotyczą bardzo głębokiego snu NREM, a koszmary – fazy REM. Poza tym koszmary często pamięta się rano. Nawet gdy ich konkretna treść jest niewyraźna, pozostaje wspomnienie o nieprzyjemnościach czy niemiłe uczucie strachu. U dzieci przyczyną koszmarów sennych może być stres, a może wywoływać je też poczucie winy z jakiegoś powodu czy trauma. Dziecko, które ma koszmar, może być przerażone, ale zawsze jest przytomne i można nawiązać z nim kontakt.

Zobacz także

Bruksizm, czyli zgrzytanie zębami, to też rodzaj parasomnii

Nocne nieświadome zgrzytanie zębami to bruksizm. Ten rodzaj parasomnii występuje w następstwie silnego stresu lub zakażenia owsikami. Bruksizm mogą powodować też wady zgryzu, które zresztą pogłębiają się w wyniku zgrzytania zębami. Nad ranem osoby cierpiące na bruksizm odczuwają często ból głowy. Namacalnym dowodem są natomiast ubytki w zębach, starte szkliwo, zmiany zapalne, a z czasem zwyrodnieniowe w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych.