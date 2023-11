Mimo że do Bożego Narodzenia pozostało jeszcze trochę czasu, warto już teraz pomyśleć o ozdobach świątecznych. Zwłaszcza tych robionych samodzielnie, metodą do it yourself (DIY/zrób to sam), którym trzeba poświęcić trochę uwagi. W naszym artykule pokażemy Wam, jakie ozdoby możecie wykonać samodzielnie w domu.

Metoda DIY (do it yourself), czyli zrób to sam ma coraz więcej zwolenników. Polega na przygotowaniu różnego rodzaju rzeczy samodzielnie. Mogą to być prezenty, ozdoby do domu, ubrania itp. Na rynku znajdziemy bardzo wiele książek o charakterze poradnikowym, w których jest pełno inspiracji DIY. Podobnie w Internecie, który pęka w szwach od licznych tutoriali, filmików, vlogów i wpisów na blogach poświęconych metodzie zrób to sam. W naszym artykule skupiliśmy się na pokazaniu Wam, jak w prosty, szybki i tani sposób wykonać ozdoby bożonarodzeniowe zrób to sam. Zapraszamy!

Ozdoby bożonarodzeniowe zrób to sam: lampion z butelki

To bardzo łatwa do zrobienia ozdoba bożonarodzeniowa zrób to sam. Jest przy tym wyjątkowo niedroga, gdyż jedyne, czego potrzebujemy, aby ją wykonać, to puste butelki, np. po winie oraz choinkowe lampki.

Bierzemy lampki choinkowe (najlepiej, abyśmy wybrali te najdrobniejsze) i upychamy je do środka butelki. Aby kabel nie wychodził przez górną część butelki, możemy przy dnie wywiercić niewielką dziurę. Lampiony najlepiej wyglądają, gdy są poustawiane w skupiskach, np. na stole czy szafce. Tym sposobem jedna z pierwszych zrób to sam ozdób bożonarodzeniowych została wykonana!

Ozdoby bożonarodzeniowe zrób to sam: gwiazda betlejemska

Motyw gwiazdy betlejemskiej jest jednym z najpopularniejszych motywów bożonarodzeniowych. Nie musimy kupować jej w formie kwiatu, wystarczy, że wykonamy ozdobę własnoręcznie – z papieru.

Aby stworzyć gwiazdę betlejemską potrzebujemy zaopatrzyć się w gruby papier, taśmę klejącą, nożyczki i zszywacz. Bierzemy kartkę papieru o kształcie kwadratu, następnie składamy ją na połowę po przekątnej. Trójkąt, który nam wyszedł, ponownie składamy na połowę. Następnie robimy cztery poziome nacięcia. Rozkładamy kartkę i sklejamy za pomocą taśmy środkowe rogi. Odwracamy kartkę na drugą stronę i ponownie kleimy następne rogi. Odwracamy po raz kolejny i powtarzamy tę czynność. Uzyskane w ten sposób ramiona gwiazdy łączymy zszywaczem. Z pozostałymi ramionami robimy to samo. Na koniec zszywamy środkowe części ramion gwiazdy. Nasza ozdoba jest już gotowa.

Ozdoby bożonarodzeniowe zrób to sam: filcowe ludziki na choinkę

Piernikowy ludzik na choinkę wykonany z filcu to bardzo wdzięczna i prosta ozdoba bożonarodzeniowa zrób to sam. Potrzebujemy kilka arkuszy filcu, nożyczki, nici, guziki, watę, wstążkę. Wycinamy z filcu dwa ludziki z piernika. Składamy je ze sobą i zszywamy za pomocą nici. Podczas szycia wkładamy do środka ludzika odrobinę waty. Następnie wyszywamy ludzikowi uśmiech, obszywamy ręce i nogi. Na brzuchu naszywamy guziki, a jako oczy – koraliki. Na szyi zawiązujemy ludzikowi wstążeczkę. Tego typu ozdobę możemy zawiesić na choince lub ułożyć na stole bądź regale.

Ozdoby bożonarodzeniowe zrób to sam: wieniec na drzwi

Wieniec zawieszony na drzwiach podczas świąt Bożego Narodzenia zyskuje na popularności. To bardzo efektowna i elegancka ozdoba, którą z powodzeniem wykonamy sami. Wianek możemy wykonać za pomocą uzbieranych w ogrodzie gałązek. Tego typu wieniec najkorzystniej prezentuje się w wersji naturalnej, jednak przed formowaniem możemy zafarbować go na biało sprayem. Po nadaniu odpowiedniego kształtu łączymy gałązki owijając drucikiem. Następnie możemy wieniec udekorować wybranymi przez nas ozdobami, np. bombkami, gwiazdkami, wstążkami, szyszkami. Gotowy wieniec zawieszamy na drzwiach lub ścianie.

Jak widać ozdoby świąteczne bożonarodzeniowe zrób to sam to nic trudnego. Wystarczy odrobina kreatywności, kilka niedrogich narzędzi, czas, chęci, by nasz dom w oryginalny i wyjątkowy sposób nabrał klimatu świąt. Wykonanie własnoręcznych ozdób daje mnóstwo satysfakcji i pozwala sporo zaoszczędzić. W kolejnych artykułach pokażemy Wam, jak wykonać kolejne ozdoby bożonarodzeniowe zrób to sam, w tym m.in. ludziki z szyszek, śnieżynki z papieru, ażurowe bombki, stroik minichoinkę, wieniec z masy solnej. Zapraszamy!