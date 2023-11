Stroiki świąteczne i bombki mogą być wspaniałym prezentem od serca dla najbliższych z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Własnoręcznie wykonane świąteczne ozdoby wymagają pracy i zaangażowania, dlatego tym bardziej są doceniane jako podarunki.

Reklama

Ozdoby bożonarodzeniowe wykonane własnoręcznie można podarować lub wykorzystać do dekoracji własnego domu. Styropianowe bombki wyróżniają się na choince, nadając jej niepowtarzalny, osobisty charakter, stroiki z szyszek, świec i wstążki mogą zdobić stół wigilijny i tworzą świąteczny nastrój.

Stroiki świąteczne DIY z szyszek, iglaków, świecy i elementów ozdobnych

Stroiki świąteczne można wykonać na bazie gąbki florystycznej, styropianowego okręgu czy samych gałązek świerkowych, jodłowych albo innego stelaża w formie wianka czy prostokąta. Do styropianowej formy wystarczy klejem na gorąco przymocować szyszki różnej wielkości, tak żeby zakrywały w całości wianek, jedna obok drugiej. Potem wystarczy spryskać szyszkowy wianek złotą farbą w spreju i dokleić ozdoby, np. niewielkie czerwone albo niebieskie kuleczki różnej wielkości. W środku takiego stroika można ustawić świecę.

Stroiki świąteczne na gąbce florystycznej można wykonać z żywych gałęzi jodły, świerku lub innych drzew iglastych – należy je powtykać blisko siebie, tworząc żądany kształt. W takim wypadku najlepiej użyć wąskich świeczek, które łatwo wbić w miękkie podłoże. Stroik można ozdobić małymi bombkami, figurkami aniołków czy drobnymi kuleczkami w różnych kolorach. Obdarowany może wykorzystać taki prezent np. jako ozdobę na wigilijny stół czy element dekoracyjny w sypialni.

Bombki styropianowe ze wstążkami – sposób wykonania

Bombki ze wstążek wykonuje się na bazie kul styropianowych, np. 8-centyetrowych. Wstążki należy pociąć na kawałki o długości około 6 cm. Jeden kawałek powinien mieć 3 cm – przyczepia się go na „spodzie” bombki. Kawałki wstążki składa się w trójkąciki i pojedynczo przypina wokół przymocowanego wcześniej elementu – powinny zmieścić się 4 trójkąciki. Kolejne kawałki składane w ten sam sposób układa się pomiędzy trójkącikami z poprzedniego rzędu aż do wyczerpania miejsca. Z dłuższego kawałka wstążki należy zrobić kokardę i przypiąć ją na szczycie bombki, a następnie przymocować przy pomocy szpilek zawieszkę z cieńszej wstążki. Takie oryginalne bombki obdarowany może umieścić na stojaku do bombek lub zawiesić na choince.