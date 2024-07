Jeśli bliską osobę cechuje apodyktyczność, można być niemal pewnym, że nie jest to łatwa relacja. Apodyktyczny partner, szef czy też apodyktyczni rodzice narzucają swoją wolę i nie znoszą sprzeciwu. Jak sobie z nimi radzić?

Reklama

Osoba apodyktyczna jest bardzo stanowcza – można powiedzieć, że jest wręcz despotyczna i bezwzględna. Rodzice chcą kontrolować każdy ruch swojego dziecka i decydować o tym, jak spędza wolny czas i z kim się zadaje. Partner czy mąż jest zaborczy i zazdrosny, jest prawdziwą głową rodziny i wszystko musi chodzić jak w szwajcarskim zegarku. Szef nie pozwala na rozwijanie kreatywności w miejscu pracy i torpeduje pomysły. Nie znaczy to jednak, że każda próba dyskusji z taką osobą musi skończyć się klęską.

Jak sobie radzić z apodyktycznością u innych?

1. Nie bój się osoby apodyktycznej – strach to podstawowa broń ludzi, których cechuje apodyktyczność. Tak jak rodzice wzbudzają w dziecku strach przed karą, by te wykonywały ich polecenia, tak osoba apodyktyczna zaszczepia lęk w tobie.

Zobacz także

2. Ćwicz asertywność – gdy czujesz, że ludzie wokół ciebie próbują tobą dyrygować, staw opór. Tylko ty masz moc, żeby uwolnić swój umysł od wpływów. Osoba apodyktyczna nie zawładnie twoją wolnością dopóki jej na to nie pozwolisz. Zapomnij o uległości, a gdy trzeba odmówić, powiedz śmiało „nie” i uzasadnij swoje stanowisko.

3. Zachowaj dystans – nie wszystkie osoby apodyktyczne z twojego otoczenia są warte tego, by nadal w nim być. Twój czas jest cenny, a szczęście i spokój ducha ważne. Jeśli samodzielnie o to nie zadbasz, nie masz co liczyć na to, że ktoś inny zrobi to za ciebie. Toksyczne relacje należy kończyć.

4. Zachowaj spokój – w kontakcie z apodyktyczną osobą nie daj się sprowokować do kłótni. Mów stanowczo i zdecydowanie.

Reklama

5. Zdobądź się na kompromis – zrób to po to, by pokazać drugiej osobie, że takie rozwiązania prowadzą was do rozwiązania konfliktów.