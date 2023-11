Spędzanie świąt w oryginalny sposób pozwoli głębiej je przeżyć i lepiej zapamiętać. Warto wtedy zaprosić do stołu dawno niewidzianej osoby. Można też lekko przemeblować mieszkanie oraz odwiedzić dawnych znajomych. Ciekawym pomysłem jest też wyjechanie w ciepłe kraje.

Święta Bożego Narodzenia wrosły w tradycję tak bardzo, że w wielu rodzinach ich spędzanie polega na odtwarzaniu dobrze znanego schematu. By nieco ożywić przeżywanie tego czasu i sprawić, żeby świąteczny okres został w pamięci na dłużej, warto jest urozmaicać ten tradycyjny czas.

Stara tradycja w nowym miejscu

Święta Bożego Narodzenia kojarzą się z domem i rodziną. Nic dziwnego, ten szczególny czas to esencja życia rodzinnego i atmosfery domowego ciepła. Jednak czasami warto zjednoczyć członków rodziny w miejscu nieco bardziej egzotycznym niż dobrze znany domowy stół. Rodzinne wycieczki w okresie świąt, zazwyczaj połączone z urozmaiconą imprezą sylwestrową, to coraz popularniejszy sposób spędzania urlopu świątecznego przez Polaków. Dzięki wybraniu oryginalnego miejsca na ich spędzenie, święta staną się czasem wyrwania z rutyny. Wycieczka to również dobry pretekst, by nie dać się złapać w sidła przedświątecznej gorączki zakupów. Czas spędzany na mozolnych przygotowaniach świątecznych można poświęcić na rozmowę i wspólne bycie z rodziną w nietypowym miejscu.

Świąteczne kierunki – Laponia, ciepłe kraje, Izrael

Świetnym pomysłem jest zagłębienie się w esencję świątecznego klimatu, odwiedzając dom świętego Mikołaja w Laponii (to z pewnością ucieszy najmłodszych podróżników), lub nawiązanie kontaktu z głębszym rodzajem tradycji – w podróży do Betlejem w Izraelu. Dzięki takiemu wyjazdowi można sprawić, że okres świąteczny stanie się autentycznym i dogłębnym przeżyciem, które wzmocni poczucie religijności. Coraz więcej rodzin decyduje się też na wariant egzotyczny – wycieczki na Wyspy Kanaryjskie, Dominikanę czy Filipiny, których ofert pełne są biura podróży. Dzięki wyjazdowi w tym stylu można zapomnieć o codziennych troskach i spędzić święta w błogim spokoju i oryginalnym otoczeniu choinek lub innych drzewek ubranych w trzydziestostopniowym upale.

Dlaczego spędzać święta oryginalnie?

Niezależnie od tego, jaki sposób spędzania świąt się wybierze, warto go urozmaicać. I wcale nie muszą to być egzotyczne wycieczki. Czasem wystarczy zmienić tylko nieco swoją lokalną przestrzeń. Spędzić święta w gronie osób dawno niewidzianych lub tych, którzy bliskości w święta szczególnie potrzebują. Można też zdecydować się na spędzenie czasu z rodziną w nowy sposób. Nowa gra planszowa lub wspólne oglądanie filmu mogą okazać się pretekstem do bliskości, szczególnie, jeśli nigdy wcześniej się tego nie praktykowało. Powrót do starych tradycji wspólnego wytwarzania ozdób choinkowych w dzisiejszych czasach może stanowić nowość dla wielu rodzin, a z pewnością przyczyni się do tego, by święta były oryginalne i by pozostała po nich pamiątka. Dobrym pomysłem jest również włączenie się do swojej lokalnej wspólnoty i zaangażowanie w organizację wigilii dla mieszkańców. Niezależnie od tego, jaką formę przybiorą święta, warto jednak postarać się, by były przygotowane z pasją.