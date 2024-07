Święty Mikołaj mieszka w wiosce znajdującej się w pobliżu fińskiej miejscowości Rovaniemi. Wioska Świętego Mikołaja położona jest na kole podbiegunowym. Przez połowę roku panuje tam noc.

Jaki jest adres domu świętego Mikołaja w Laponii?

Święty Mikołaj ma swoje biuro w Rovaniemi, miasteczku położonym w Laponii na kole podbiegunowym. Dzięki kamerze znajdującej się w biurze można zobaczyć, czym aktualnie zajmują się Mikołaj i jego pomocnicy. Widok z kamer dostępny jest pod adresem http://www.ustream.tv/channel/santaclauslive-inside-cam.

Biuro świętego Mikołaja znajduje się w jego wiosce. Jej dokładny adres to: Tarvantie 1, 96930 Arctic Circle, Finlandia. Wioskę możesz zobaczyć na żywo w kamerze: http://www.ustream.tv/channel/santaclauslive-outside-cam.

Zobacz także

W wiosce oprócz biura znajdują się m.in.:

poczta elfów,

fabryka zabawek,

warsztaty kaligraficzne elfów,

szkoła elfów,

wytwórnia pierników,

galeria lodowych rzeźb,

miejsce, w którym można przekroczyć koło podbiegunowe.

Czy można odwiedzić świętego Mikołaja w Laponii?

Święty Mikołaj i jego pomocnicy zapraszają wszystkich do odwiedzin w wiosce i w biurze świętego Mikołaja.

Wioskę świętego Mikołaja pomiędzy 21.11.2015 a 30.11.2015 można zwiedzać codziennie w godzinach 10.00 – 17.00, a od 1.12.2015 do 9.1.2016 od 10.00 do 18.00. Wyjątek stanowi wigilia, 14.12.2015 r., kiedy wioska będzie otwarta dla zwiedzających od 10.00 do 16.00.

Wstęp w dniach 21.11.2015-26.12.2015 kosztuje: 31 euro dla dorosłych, 25,50 euro dla dzieci powyżej 12 roku życia. Dzieci do 3. roku życia wchodzą za darmo.

W dniach 27.12.2015-09.01.2016 za bilet do wioski trzeba zapłacić: 33 euro (dorośli) i 27,50 euro (dzieci).

Wioska świętego Mikołaja znajduje się ok. 2 km od lotniska w Rovaniemi. Można do niej dojechać autobusem „Santa's Express” z centrum Rovaniemi. Dla osób, które wybierają się do wioski świętego Mikołaja własnym samochodem, mamy dobrą wiadomość: parking obok wioski jest bezpłatny.