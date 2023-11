Oleje smakowe to doskonały dodatek do wielu dań. Mogą stanowić sos do sałatki, wzbogacać smak smażonych na nich potraw. Są również znakomite do pieczenia warzyw, wyśmienitą bazą domowego pesto i aromatycznym akcentem do kremowych zup.

Reklama

Ważne jest, aby olej, który ma być uniwersalny, czyli używany zarówno do smażenia, jak i sałatek, nie był tłoczony na zimno, dlatego lepiej sprawdzi się w tej roli np. olej rzepakowy, słonecznikowy lub z pestek winogron.

Jaki olej jest najlepszy do smakowych olejów?

Jeżeli olej będzie używany wyłącznie do sałatek i gotowania, można wybrać ten tłoczony na zimno, czyli np.: oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia, olej rzepakowy czy olej lniany. Ponadto olej arachidowy czy sezamowy nie potrzebują dodatków, ponieważ same w sobie mają bardzo intensywny zapach i smak.

Oleje o neutralnych smakach, które nie zaburzą aromatu dodanych przypraw to: olej rzepakowy (zwykły), olej z pestek winogron oraz olej migdałowy.

Porada: butelki, w których będą przechowywane oleje muszą być dokładnie umyte, wysterylizowane i osuszone. Dzięki temu olej dłużej będzie przydatny do spozycia (nawet przez 2 lata). Świeże zioła przed zatopieniem ich w oliwie należy opłukać pod bieżącą wodą i skrupulatnie osuszyć, np. bawełnianą ściereczką lub ręcznikiem papierowym. Jeżeli zależy Ci na szybkiej wersji aromatyzowanego oleju, możesz go najpierw lekko podgrzać. Pamiętaj, by się nie zagotował, musi jedynie delikatnie pachnieć. Wrzucone do niego przyprawy lub czosnek dużo szybciej przesycą płyn swoimi woniami. Do przelewania oleju przyda ci się lejek.

Przepis na olej waniliowo-pieprzowy

Taki olej jest pysznym i oryginalnym dodatkiem do carpaccio z buraka, serów, sałatek owocowych, gorącej czekolady oraz pierników.

Składniki na butelkę o pojemności 0,5 l:

0,4 l oleju z pestek winogron,

2 laski wanilii ,

, 1 łyżka kolorowego pieprzu ziarnistego.

Czas przygotowania: 10 minut + 7 dni (czas leżakowania oleju)

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Otwórz laski wanilii: rozetnij każdą wzdłuż, wydrąż łyżeczką lub małym nożykiem znajdującą się w środku pastę i umieść ją w dużej misce. Wlej olej i wymieszaj.

Wsyp do butelki ziarna pieprzu, włóż laski wanilii, zalej olejem, osusz szyjkę butelki i szczelnie zamknij. Odstaw w chłodne i ciemne (ale nie do lodówki) miejsce na 4-7 dni.

Przepis na olej czosnkowo-bazyliowy

Olej o aromacie bazyliowo-czosnkowym jest niezastąpionym dodatkiem do caprese, włoskich dań, hummusu, pasztetów i sosów. Doskonale sprawdza się również jako samodzielny dressing.

Składniki na butelkę o pojemności 0,5 l:

0,4 l oleju rzepakowego,

3-4 łodygi świeżej bazylii ,

, 5-10 ząbków czosnku.

Dodatkowo będą ci potrzebne 2 patyczki do szaszłyków.

Czas przygotowania: 15 minut + 4 dni (czas leżakowania oleju)

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Opłucz bazylię pod bieżącą wodą i osusz.

Obierz czosnek.

Nabijaj ząbki na patyczki, na przemian wkłuwając je w łodygi bazylii i okręcając gałązki wokół czosnku. Jeżeli czosnek jest zbyt duży, by zmieścił się przez szyjkę butelki, możesz go przyciąć po bokach. Ścięte kawałki wrzuć na dno butelki.

Umieść w butelce bazyliowo-czosnkowe szaszłyki, zalej olejem i szczelnie zamknij butelkę.

Przepis na olej grzybowy

Olej grzybowy jest świetnym dodatkiem do hummusu, kasz oraz zapiekanek.

Składniki na butelkę o pojemności 0,5 l:

0,4 l oleju rzepakowego,

2 łyżki drobno pokruszonych suszonych grzybów, najlepiej podgrzybków, borowików lub prawdziwków.

Czas przygotowania: 10 minut + 7-14 dni (czas leżakowania oleju)

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Wsyp grzyby do wysterylizowanej i suchej butelki.

Zalej grzyby olejem, szczelnie zamknij butelkę i odstaw w chłodne i ciemne miejsce.

Reklama

Smacznego!