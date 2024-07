Odżywki sportowe z tlenkiem azotu zwiększają ukrwienie tkanki mięśniowej. Stosowanie takich odżywek wpływa pozytywnie na siłę mięśni. W ich składzie znajduje się arginina powodująca zwiększoną produkcję tlenku azotu w organizmie.

Reklama

Tlenek azotu odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu wielu narządów i układów, w szczególności układu krążenia. Odżywki z tym związkiem chemicznym mogą sprawdzić się u osób chcących zbudować siłę mięśniową.

Działanie tlenku azotu

Odpowiedni poziom tlenku azotu w organizmie powoduje, że ćwicząc wykorzystujesz mniej energii .

. Zwiększa ilość dostarczanego do tkanek tlenu. Wpływa to na lepszą wydolność.

Ma swój udział w procesie biogenezy mitochondriów . Ten proces jest związany ze zużywaniem energii.

. Ten proces jest związany ze zużywaniem energii. Poprawia proces wychwytywania glukozy, która ma wpływ na generowanie energii.

Działa przeciwzakrzepowo , zwiększa przepływ krwi (miejscowo). Obniża też ciśnienie tętnicze przez relaksację mięśni gładkich znajdujących się w naczyniach krwionośnych.

, zwiększa przepływ krwi (miejscowo). Obniża też przez relaksację mięśni gładkich znajdujących się w naczyniach krwionośnych. Reguluje proces tworzenia się nowych naczyń krwionośnych.

Na co wpływają odżywki sportowe z tlenkiem azotu?

Odżywki azotowe pozytywnie wpływają na siłę mięśniową. Wzmagają też efekt pompy mięśniowej. Pompa mięśniowa to stan fizjologiczny obserwowany po treningu siłowym. Polega na zwiększeniu rozmiarów mięśni, które pracowały. Dzieje się tak, ponieważ tkanka mięśniowa jest lepiej ukrwiona.

Zobacz także

Tlenek azotu zwiększa ilość krwi przepływającej przez naczynia krwionośne. Arginina, z której powstaje tlenek azotu ma udział w relaksacji mięśni wyścielających naczynia krwionośne. Ta substancja rozszerza światło naczyń, dzięki czemu może nimi płynąć więcej krwi.

Odżywki sportowe z tlenkiem azotu są produkowane na bazie tego związku chemicznego. Mają też w swoim składzie argininę. Od tego, w jakiej postaci arginina występuje w danym preparacie zależy tempo jej wchłaniania

Osoby przyjmujące tego typu odżywki mogą liczyć na:

większą ilość tlenu dostarczanego do mięśni,

dostarczenie do krwi składników odżywczych, m.in. glukozy, kreatyny, aminokwasów,

usuwanie metabolitów (produktów ubocznych procesów przemiany materii), które zmniejszają wytrzymałość mięśni.

Stosowanie odżywek sportowych z tlenkiem azotu

Odżywki sportowe z tlenkiem azotu (NO) stosuje się przed treningiem. Takie odżywki można też stosować w dni, w których nie trenujemy, przyjmując je od razu po obudzeniu lub po śniadaniu.

Po wykorzystaniu jednego opakowania odżywki azotanowej najlepiej zrobić przerwę na 4-5 tygodni. Po tym czasie można wrócić do stosowania odżywki.

Odżywki z tlenkiem azotu mogą być stosowane na zmianę z kreatyną. Takie połączenie przyspieszy proces budowania masy mięśniowej. Odżywka z NO zwiększy efekt pompy mięśniowej wypracowanej podczas cyklu kreatynowego.

Bezpieczeństwo stosowania odżywek sportowych z tlenkiem azotu

Odżywki z tlenkiem azotu przyspieszają przepływ krwi i mają silne działanie pobudzające. Niektórzy mogą odczuwać działanie odżywek z NO zbyt mocno. Pojawić się mogą problemy ze snem, co ma negatywny wpływ na jakość regeneracji mięśni i całego organizmu.

Reklama

Z tego powodu należy zacząć dawkowanie odżywek z tlenkiem azotu od małej porcji. W tym czasie zaobserwujemy skutki działania suplementu. Jeśli nie odczuwamy nieprzyjemnych dolegliwości, można go dalej bezpiecznie stosować. Kilka dni później można zwiększać przyjmowaną dawkę. Dzięki temu organizm powoli przyzwyczai się do wprowadzenia suplementu z tlenkiem azotu do diety.