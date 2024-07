Ochrona przedemerytalna: kogo obejmuje

Kogo obejmuje ochrona przedemerytalna?

Ochrona przedemerytalna obejmuje pracowników, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Muszą jednak z upływem tego okresu nabyć prawo do emerytury. Nie obejmuje pracowników, których stosunek pracy w tym czasie by wygasł.