Obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, obrzęk Qunickiego, obrzęk angioneurotyczny

Obrzęk naczynioruchowy Qunickiego, zwany także obrzękiem angioneurotycznym, to odmiana pokrzywki, która dotyka głębokie warstwy skóry i błony śluzowe. Zmiany, które powoduje to schorzenie nie bolą i nie swędzą. Spowodowane są najczęściej alergią. Zwykle są niegroźne, chyba że dotyczą dróg oddechowych – tamując przepływ powietrza mogą prowadzić do uduszenia.