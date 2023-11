Jednym z pomysłów na przeżycie niezapomnianego i wyjątkowego Sylwestra jest wyjazd do nietypowego miejsca związanego z historycznymi, a niekiedy mrocznymi wydarzeniami. Dużą dawkę adrenaliny zapewni wizyta w górach i ekstremalny zjazd na nartach po ośnieżonym szczycie górskim.

Sylwester jest nocą, w trakcie której każdy chce się świetnie bawić i przeżyć wyjątkowe chwile. Można go spędzić w tradycyjny sposób, decydując się na imprezę w towarzystwie przyjaciół lub zaplanować bardziej ekstremalny wyjazd, który dostarczy mnóstwa niezapomnianych wrażeń.

Pomysły na ekstremalnego Sylwestra

Sylwester jest czasem hucznego świętowania ostatniego dnia starego roku, a jednocześnie powitaniem nowego. W noc sylwestrową organizowane są różnego rodzaju zabawy, bale i tradycyjne domówki. Pojawiają się liczne oferty imprez sylwestrowych w hotelach, restauracjach, ośrodkach SPA. Popularne są również wyjazdy w polskie lub zagraniczne góry lub też do europejskich miast. Chcąc przeżyć niezapomnianego Sylwestra, pełnego wrażeń i niesamowitych emocji warto zdecydować się na ekstremalne rozrywki. Jedną z niebanalnych propozycji spędzenia nocy sylwestrowej jest wyjazd z przyjaciółmi do Zakopanego z możliwością przejazdu skuterem śnieżnym. Trasa biegnie górskimi szlakami, które są trudno dostępne człowiekowi. Po dotarciu w wyznaczone miejsce uczestników wyprawy czeka ognisko z pieczeniem kiełbas oraz wzniesienie toastu witającego Nowy Rok. Innym ekstremalnym pomysłem na spędzenie Sylwestra jest skok ze spadochronem z helikoptera, połączony ze zjazdem na nartach po stromym zboczu. Ciekawymi propozycjami sylwestrowymi są bale organizowane na zamkach królewskich. Wśród oferowanych atrakcji pojawiają się np. turnieje rycerskie, występy zespołów grających muzykę barokową, staropolskie tańce, królewska uczta oraz zachwycający pokaz fajerwerków.

Wyjazdy zagraniczne w Sylwestra

Popularne wyjazdy sylwestrowe w góry, nad morze lub na Mazury można zastąpić oryginalnymi wycieczkami do ciekawych i historycznych miejsc. Wśród nietypowych ofert sylwestrowych można znaleźć wycieczkę do Czarnobyla – opuszczonego miasta na Ukrainie, w którym doszło do wybuchu elektrowni jądrowej. Organizatorzy Sylwestra w Czarnobylu przygotowują wiele atrakcji. Uczestnicy imprezy mają również okazję podziwiać rzekę Prypeć i jej zimowe, urokliwe oblicze. Innym pomysłem na zagraniczny wyjazd sylwestrowy jest wizyta w Transylwanii – niezwykle malowniczej i historycznej krainie w Rumunii, kojarzonej zwykle z Hrabią Draculą. Transylwania jest regionem o licznych walorach krajobrazowych i przyrodniczych, pełnym zachwycających zabytków. Decydując się na wyjazd do Transylwanii, ma się zapewnione nie tylko niezapomniane wrażenia z nocy sylwestrowej, ale również piękne i wyjątkowe widoki.