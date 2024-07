W nasionach babki jajowatej jest duża zawartość śluzów (20-25%). Znajduje się tam także duża ilość błonnika, białka i fitosteroli. Po namoczeniu w wodzie, nasiona babki jajowatej pęcznieją i podobnie jak siemię lniane okrywają się śluzem.

Reklama

Śluz wspomaga układ wydalniczy i tworzy warstwę ochronną dla ścian jelit. Regularne i długotrwałe spożywanie nasion babki jajowatej może obniżyć poziom cholesterolu i cukru.

Zastosowanie nasion babki jajowatej

Nasiona babki jajowatej należy stosować na zaparcia i biegunki. Zmniejszają uczucie głodu i palące uczucie zgagi. Nasiona babki jajowatej wskazane są w przypadku polipów jelit i hemoroidów. Łagodzą bóle towarzyszące zespołowi jelita drażliwego. Nasiona można stosować także zewnętrznie w postaci naparu, który złagodzi świąd i zapalenie skóry, opuchliznę powiek, zapalenie spojówek czy łojotok. Nasiona babki jajowatej mogą być także stosowane przy zmianach trądzikowych, atopowym zapaleniu skóry i odleżynach.

Przygotowanie naparu z nasion babki jajowatej

Nasiona babki jajowatej można dodawać do musli, sałatek lub wypiekanego samodzielnie pieczywa. Często wykorzystywane są także do przygotowania kleików. Najbardziej uniwersalną formą przygotowania nasion babki jajowatej jest napar. Można go stosować wewnętrznie i zewnętrznie.

Zobacz także

Reklama

W celu zaparzenia naparu z nasion babki jajowatej łyżkę nasion wsyp do szklanki i zalej wrzątkiem. Napar odstaw pod przykryciem do zaparzenia i ostygnięcia na ok. 20 minut. Tak przygotowany napar jest gotowy do wypicia lub nałożenia go na miejsce zmian na ciele. Jeżeli chcemy zastosować nasiona babki jajowatej wyłącznie od zewnątrz, można zalać je zimną wodą i odstawić na 5-6 godzin. Na ich powierzchni wytworzy się gęsta wydzielina (śluz), z którego można robić okłady.