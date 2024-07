Szyszki chmielowe zawierają lupulinę, która hamując czynność kory mózgowej działa nasennie, rozkurczowo, uspokajająco oraz obniża napięcie seksualne. Napar z szyszek chmielu ułatwia zasypianie i koi nerwy.

Szyszki chmielu – przygotowanie naparu

Szyszki chmielu pomagają osobom nadpobudliwym, żyjącym w napięciu oraz cierpiącym na problemy ze snem. Regularnie pity napar z tej rośliny pomoże w zwalczaniu sporadycznych problemów z zasypianiem. Pamiętajmy, aby nie stosować go w ciągu dnia, ponieważ może wpływać na szybkość reakcji, szczególnie u osób prowadzących pojazdy. Ważne również jest, aby nie łączyć go z uspokajającymi środkami farmakologicznymi. Nie ma wystarczających danych dotyczących wpływu spożywania naparów z chmielu przez dzieci i kobiety w ciąży dlatego zachowując środki ostrożności lepiej im go nie podawać.

Herbatkę z chmielu można przygotować w następujący sposób:

- 1,5 łyżeczki pokruszonych szyszek zalewamy szklanką wrzątku. Zaparzamy pod przykryciem około 10-15 minut. Odcedzamy. Napar można osłodzić miodem – jednak najlepiej go dodać dopiero kiedy herbatka przestygnie. Dodawanie miodu do gorących napojów powoduje utratę większości jego właściwości leczniczych. Tak przygotowany chmielowy napar wypijamy najlepiej około 30-60 minut przed snem.