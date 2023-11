3 z 6

Via Romea

Ze wszystkich dróg, które prowadzą do Rzymu, ta prowadzi najbardziej, i to od wieków (w tym przypadku nie jest to przenośnia). Prowadząca na południe od Wenecji droga S.S. 309 nazywana jest „Via Romea” i od średniowiecza była szlakiem, którym pielgrzymi wędrowali z Północy do Wietrznego Miasta. Najpierw wenecka leguna, potem przecina dolinę Millecampi z tysiącami wysepek, deltę rzeki Pad i dalej na południe - obok malowniczego opactwa Pomposa do słynnych adriatyckich kurortów z dziesiątkami hoteli, portów jachtowych i kampingów. Miejscem, gdzie warto zatrzymać się na dłużej jest Ravenna z masą wspaniałych zabytków i muzeów. Potem kolejne nadmorskie miejscowości z Rimini, która kojarzy się nie tylko z plażą ale i sportami motorowymi. Kibice szybkiej jazdy mogą emocjonować się ryczącymi silnikami przy trasie Motocyklowgo Grand Prix San Marino (eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata) albo podziwiać klasyczne auta jadące w najpiękniejszym rajdzie świata - Mille Miglia. To już w tym tygodniu! Z kolei miłośnicy historii powinni wybrać się na rzymski most Tyberiusza. A wszystko to po drodze do Rzymu…

Rajd "Mille Miglia", przejazd przez Rimini:

NASTĘPNA STRONA >>>