Swinging polega na uprawianiu grupowego seksu z obcymi ludźmi. Najczęściej odbywa się to w swingers klubach – miejscach temu przeznaczonych. Z tej atrakcji korzystają najczęściej osoby, chcące urozmaicić swoje życie seksualne. Swinging u partnerów jest związany z nadszarpnięciem wzajemnego zaufania, niekiedy prowadzącym do kryzysu w związku.

Reklama

Swinging jest niekiedy mylony z polyamory. Ta druga aktywność jest jednak bardziej związana z zaangażowaniem emocjonalnym i wsparciem finansowym. Swinging z kolei opiera się głównie na powierzchownych relacjach skupiających się na seksie.

Czym jest swinging?

Swinging (swingowanie) jest aktywnością seksualną, w której partnerzy nie będący w stałych związkach wymieniają się partnerami (w odróżnieniu od swappersów, którzy świadomie wymieniają się stałymi partnerami). Zwykle ta rozrywka jest dyskretna i ma zamknięty charakter. Swingersi najczęściej uprawiają seks grupowy lub w trójkącie zarówno w sypialniach, jak i dyskotekach, pubach czy saunach. Z reguły są to stosunki z osobami płci przeciwnej, jednak swinging jest też miejscem na eksperymentowanie z przedstawicielami tej samej płci. Bilet wstępu do takiego klubu wynosi kilkaset złotych. Wyróżnia się dwa typy swingingu:

soft swinging – rozpoczyna się od gry wstępnej, po czym uprawia się seks na wspólnej sali;

closed swinging – polega na wybraniu partnera i pójściu z nim do oddzielnego pokoju, gdzie można pozwolić sobie na dowolne style i techniki uprawiania seksu;

open swinging natomiast polega na dzieleniu się partnerami w formie trójkąta lub seksu grupowego.

Reguły swingers klubów

Swingers kluby można znaleźć w większości dużych miast w Polsce. Każdy z takich miejsc ma swoje reguły. Najważniejsza brzmi: „Nie oznacza nie”, czyli jeśli ktoś nie ma ochoty na seks, to nie można go zmuszać. Innymi słowy: „Wszystko możesz, nic nie musisz”. Przed wejściem do sali, w której odbywają się igraszki należy też koniecznie dokładnie się umyć (chociaż pod prysznicem seksu uprawiać nie wolno).

Kto korzysta ze swingingu?

Swingers kluby są najczęściej odwiedzane przez osoby chcące urozmaicić swoje życie seksualne. Grupowy seks jest dla nich ekscytującym doświadczeniem, w którym mogą współżyć z wieloma partnerami oraz obserwować inne pary. Swingersami zostają też ludzie, dla których seks grupowy jest jedyną możliwością, aby zrealizować i zaspokoić swoje potrzeby seksualne. Dla wielu osób jest to też jednorazowe doświadczenie, w którym zaspokajają swoją ciekawość lub chcą przeżyć niezwykłą przygodę.

Na świecie ze swingers klubów najczęściej korzystają Francuzi. Zgodnie z badaniami prawie jedna trzecia francuskich par małżeńskich miała styczność ze swingowaniem. Na drugim miejscu znalazła się Norwegia, a później Holandia i Hiszpania. Szacuje się, że w Polsce odsetek par decydujących się na swinging wynosi od 1 do 2%.

Reklama

Zagrożenia związane ze swingingiem

Pary, które decydują się na taką formę urozmaicenia sobie życia seksualnego, muszą mieć na uwadze, że jest to forma zdrady. Partnerzy widzą, jak ich druga połówka jest dotykana przez inną osobę, co nigdy nie pozostaje bez śladu na ich dalszej relacji. Często po takich doświadczeniach pojawia się poczucie winy i krzywdy. Mimo, że początkowo miało to być niezobowiązującą zabawą, z biegiem czasu prowadzi do wzajemnych oskarżeń oraz obniżenia zaufania w związku. Niektóre pary nie są w stanie wytrzymać tej próby i rozstają się z tego powodu. Seks z przypadkowymi osobami może też prowadzić do chorób wenerycznych, więc wszystkie stosunki należy uprawiać w prezerwatywie i dużą ostrożnością.