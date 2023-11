Pączki tradycyjnie smaży się na tłuszczu zwierzęcym, jednak smakują równie dobrze przygotowane na oleju roślinnym i fryturze. Przed smażeniem warto je przegotować, by nie nasiąkły zbytnio tłuszczem.

Pączki powstają z ciasta drożdżowego. Nadziewa się je konfiturami, marmoladą, budyniami, czekoladą a nawet twarogiem. Gotowy pączek można lukrować, polewać czekoladą czy posypywać cukrem pudrem.

Jakiego tłuszczu użyć do smażenia pączków??

Powszechnie panuje przekonanie, że pączki najlepiej smażyć na smalcu. Niestety przygotowane na tłuszczu zwierzęcym przejmują jego posmak, co w efekcie nie każdemu może odpowiadać. Są jednak dwa rozwiązania tego problemu:

smalec można zmieszać z olejem w proporcjach 2:1, dzięki temu zmniejszamy zwierzęcy posmak pączków,

do smażenia wykorzystujemy fryturę kulinarną z oleju kokosowego, która nie przypala się, nie ma żadnego smaku i zapachu.

Niestety fryturę bardzo trudno dostać w sklepach, dlatego warto korzystać z pierwszej opcji mieszania smalcu ze zwykłym olejem.

W jakiej temperaturze smażyć pączki?

Dla pączków najlepsza temperatura smażenia to 160 stopni Celsjusza. Jeśli nie mamy termometru do mierzenia temperatury dań, najlepiej wrzucić kawałek ciasta z pączka do naczynia i sprawdzić czy w ciągu minuty zrobi się złote. Jeśli tak się stanie, to tłuszcz osiągnął optymalną temperaturę. Warto pamiętać, że smażenie na niezbyt nagrzanym tłuszczu może skutkować wchłonięciem go przez pączki, co sprawi, że będą one bardzo tłuste i surowe w środku.

O czym warto pamiętać?

Pączki nie powinny być zbyt słodkie, ponieważ szybko się przypalą. Z drugiej strony mało słodkie mogą pozostać blade. Dodatkowo, by ograniczyć wchłanianie tłuszczu do minimum, cukiernicy zalecają najpierw gotowanie pączków przez 2 minuty, odsączenie i dopiero ich przysmażanie. Pączki po kąpieli warto również odsączyć na papierowym ręczniku kuchennym.

Tłuszczu, na którym smażone były pączki, nie powinno się używać ponownie. Traci on swoje właściwości i zwiększa ryzyko występowania nowotworów w organizmie (zobacz badania).

Przepis na pyszne pączki z konfiturą

Składniki na 24 pączki:

opakowanie cukru waniliowego,

500 g mąki pszennej,

250 ml mleka,

80 g drożdży,

25 g cukru,

7 żółtek,

250 ml kwaśniej śmietany 18%,

odrobina soli,

1 łyżka octu,

1 l tłuszczu do smażenia (olej, smalec lub frytura),

słoik konfitury.

Czas przygotowania: 60 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Przesiej mąkę.

Mleko podgrzej, wrzuć drożdże, dodaj łyżkę cukru i pozostaw do wyrośnięcia.

Masę która wyrosła przelej do mąki, dodaj resztę cukru, cukier waniliowy, żółtka, śmietanę, sól i spirytus.

Wyrób ciasto, posyp mąką i pozostaw przykryte do wyrośnięcia na pół godziny.

Rozgrzej tłuszcz w garnku.

Z ciasta uformuj kulki, spłaszcz, a do środka nałóż konfitury.

Zlep brzegi i pozostaw do wyrośnięcia.

Gotowe pączki gotuj przez 2 minuty w lekko osolonej wodzie.

Po ugotowaniu smaż w garnku aż złapią złoty kolor z każdej strony. Gotowe.

Smacznego!

