Pojawienie się pierwszego dziecka jest dużym i ważnym wydarzeniem w życiu każdej pary. Tryb życia zmienia się wtedy znacząco, ale nie zawsze musi oznaczać rezygnację z przyzwyczajeń i przyjemności. Ci, którzy lubują się w zimowych wyjazdach i chcieliby skorzystać z uroków takiej aury mogą zrobić to z maluszkiem. Każdy taki wyjazd wymaga jednak odpowiedniego przygotowania i planu zakładającego różne scenariusze.

Reklama

Każdy wyjazd z małym dzieckiem jest dla świeżo upieczonych rodziców wyzwaniem. Niemowlę wymaga bowiem specjalnego nadzoru zarówno podczas podróży, jak i przebywania w miejscu docelowym.

Jak przygotować się do zimowego wyjazdu z niemowlakiem?

Niezależnie od miejsca wypoczynku trzeba mieć na względzie to, że dla maluszka będzie to zupełnie nowe środowisko i doświadczenie. Czasami może okazać się to zaletą, ponieważ dziecko poprzez zainteresowanie nowym otoczeniem będzie spokoje je obserwowało. Bywa jednak i tak, że niemowlę straci poczucie domowego bezpieczeństwa przez co może być nerwowe i często płakać. Zawsze lepiej być przygotowanym na ten drugi wariant poprzez zabieranie ze sobą codziennych rzeczy dziecka na czele z jego ulubionymi zabawkami oraz kocykami czy rożkami. Ponadto niezbędne podczas takiego wyjazdu będą:

kosmetyki dziecka (nie wolno zapomnieć o kremach z filtrem),

zapas ubranek,

śpiworki,

smoczki,

pieluchy,

termometr,

leki przeciwgorączkowe.

Zakładając, że zimowy wyjazd ma uwzględniać korzystanie z uroków danego miejsca, trzeba również pamiętać zabraniu wózka i nosidełka. Dno gondoli wózka warto wyłożyć dodatkowym kocykiem w celu lepszej ochrony przed zimnym powietrzem. Przydać się może również folia przeciwdeszczowa, o ile wózek nie posiada specjalnej ochrony przed deszczem.

Kiedy i na jak długo wyjeżdżać z niemowlakiem?

Uważa się, że pierwszy dłuższy wyjazd wypoczynkowy małego dziecka nie powinien mieć miejsca przed ukończeniem przez niego szóstego miesiąca życia. Jeśli chodzi o najlepszy termin, to dobrze jest wybierać taki, kiedy miejscowości nie są oblężone przez turystów, czyli poza okresem świąteczno-noworocznym oraz w okresie ferii zimowych.

Optymalna długość urlopu z małym dzieckiem to około dwa tygodnie. Krótsze wyjazdy nie mają większego sensu ze względu na to, że maluszki dosyć długo przechodzą proces aklimatyzacji w nowym miejscu. Może to trwać nawet tydzień i w tym czasie dziecko może zachowywać się inaczej niż zdążyło do tego przyzwyczaić rodziców.