Polacy nie stronią od zagranicznych wyjazdów samochodami. Często wynikają one z oszczędności w porównaniu chociażby do cen transportu lotniczego. Niezależnie od powodów decyzji podróżowania własnym autem do innych krajów należy się do tego odpowiednio przygotować. Przepisy ruchu drugowego w innych krajach zazwyczaj różnią się w porównaniu do tych obowiązujących w Polsce.

Mimo że kwestie wyposażenia samochodu poruszającego się po europejskich drogach określa konwencja wiedeńska o ruchu drogowym, to w wielu krajach nie brakuje różnych kruczków prawnych.

Na co zwrócić uwagę przed zagranicznym wyjazdem samochodem?

Na podróżowanie po Europie kierowcy wystarczy krajowe prawo jazdy. Obowiązek posiadania międzynarodowego prawa jazdy występuje min. w Meksyku, Brazylii czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Inaczej wygląda kwestia dokumentów samochodu i ubezpieczenia. Niezależnie od kierunku podróży należy zabrać ze sobą dowód rejestracyjny oraz potwierdzenia zawarcia polisy OC. Dodatkowo, w przypadku wyjazdów do krajów znajdujących się poza Unią Europejską, konieczne jest posiadanie międzynarodowego certyfikatu ubezpieczeniowego. Potocznie określa się go jako „zielona karta”.

Inną ważną kwestią podczas przygotowań do zagranicznego wyjazdu jest sprawdzenie przepisów ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich ograniczeń. Warto zwrócić uwagę na:

ograniczenia prędkości na poszczególnych rodzajach dróg,

regulacje dotyczące posiadania kamizelki odblaskowej dla kierowcy i pasażerów,

procedurę postępowania w przypadku kontroli drogowej ,

, przepisy dotyczące obowiązku jazdy na oponach zimowych (w sezonie zimowym).

Jak powinien być wyposażony samochód na zagraniczny wyjazd?

Dzięki zapisom we wspomnianej konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym wystarczy, że samochód będzie wyposażony w elementy, które są wymagane przez prawo krajowe. Jeśli zatem kierowca posiada wszystko, co powinien do jazdy w Polsce, to jest to również wystarczające do wyjazdów do innych krajów Europy.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że chociażby kamizelka odblaskowa nie jest traktowana jako wyposażenie samochodu, a jej posiadanie jest wymagane w wielu krajach. Dla własnego spokoju warto posiadać nie tylko kamizelkę, ale również zapasowe żarówki oraz bezpieczniki, które mogą przydać się w razie problemów z autem.

Jeśli chodzi o konkretne wymogi dotyczące obowiązkowego wyposażenia samochodu w danych krajach, to takie dane są publikowane przez Komisję Europejską.