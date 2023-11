Pierwszy długi wyjazd samochodem z niemowlakiem zawsze budzi wśród rodziców uczucie niepewności i zakłopotania. I słusznie, ponieważ podróżowanie z małym dzieckiem znacząco różni się od „standardowych” wyjazdów. Jeżeli rodzice wcześniej nie zadbają o szczegóły i nie zabezpieczą się na wypadek różnych okoliczności, to taki wyjazd może okazać się bardzo trudnym doświadczeniem. W niniejszym artykule podpowiadamy na co zwrócić uwagę i jak przygotować się do dłuższych wyjazdów z maluszkiem.

Reklama

Nie ma odgórnie określonego wieku dzieci od którego mogą one podróżować w długie trasy. Przyjmuje się jednak, że nie powinno się zabierać na takie wyjazdy niemowlaków poniżej trzeciego miesiąca życia. Jeszcze inaczej sprawa wygląda z wcześniakami, ponieważ tu decydują indywidualne predyspozycje, które obowiązkowo należy konsultować z lekarzem.

Jak zaplanować długi wyjazd z małym dzieckiem?

Kilkugodzinna podróż samochodem jest trudna i wymagająca dla większości osób dorosłych. Biorąc pod uwagę fakt, że niemowlęta są bardziej podatne na odczuwanie zmian temperatury i wilgotności powietrza oraz szybciej się męczą i reagują na dyskomfort, każdy długi wyjazd należy bardzo szczegółowo zaplanować. Wskazane jest wzięcie pod uwagę takich kwestii, jak:

szacowany czas podróży,

zaplanowanie miejsc i czasu postojów,

zaplanowanie dokładnej godziny wyjazdu.

Jeśli chodzi o godzinę wyjazdu, to wskazane są wyjazdy wcześnie rano. Wynika to z tego, że nie powinno to zaburzać biologicznego zegara maluszka. Na etapie planowania podróży konieczne jest dokładne sprawdzenie trasy przejazdu, ponieważ często zdarza się, że na niektórych odcinkach trwają roboty drogowe, wyznaczane są objazdy, a to wydłuża czas podróży. Podczas wyjazdu z dzieckiem nawet godzina różnicy może mieć duże znaczenie.

Aby podróż była możliwie najmniej uciążliwa, wskazane jest zadbanie o kwestie, które można zrealizować wcześniej. Zamiast tankować po drodze lepiej odwiedzić stację benzynową dzień przed wyjazdem. W celu poprawy bezpieczeństwa można tam również sprawdzić ciśnienie we wszystkich oponach. Wcześniej warto również wyznaczyć trasę w nawigacji, aby nie tracić na to czasu, kiedy rodzina jest już w samochodzie.

Co zabrać w podróż z niemowlakiem?

Nawet najlepiej opracowany plan podróży nie pozwoli na spokojne pokonanie trasy jeśli rodzice nie zabiorą ze sobą wszystkich potrzebnych rzeczy do opieki i pielęgnacji maluszka. W specjalnie przygotowanej torbie podręcznej powinny znaleźć się:

Reklama