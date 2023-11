Dziecko, u którego rozbudzono motywację wewnętrzną do nauki kieruje się ciekawością i chęcią zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Działania przynoszą mu poczucie satysfakcji i przyjemności. Motywację wewnętrzną wzbudza się m.in. poprzez zaspokojenie potrzeby autonomii oraz bliskich relacji z dorosłymi.

Dzieci, zwłaszcza małe posiadają potrzebę zdobywania wiedzy oraz nowych umiejętności. W okresie przedszkolnym maluchy czerpią ogromną radość z nauki. W wieku szkolnym w wielu przypadkach ten zapał maleje. Aby go na nowo rozbudzić i sprawić, że dziecko będzie odnosiło duże sukcesy w nauce, należy rozwijać w nim motywację wewnętrzną.

Czym jest motywacja wewnętrzna?

Motywację można ogólnie rozumieć jako energię ukierunkowaną na dany cel, wolę działania. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje motywacji: zewnętrzną i wewnętrzną. Motywacja zewnętrzna jest związana z podejmowaniem i kontynuowaniem działań ze względu na pewne konsekwencje, do których te działania prowadzą. Klasycznym przykładem wzbudzania w dzieciach motywacji zewnętrznej jest metoda „kija i marchewki”. Polega ona na tym, że dziecko nakłaniane jest do działania (np. do nauki) poprzez nagrody, kary i groźby. Obecnie uważa się, że z tej metody należy zrezygnować. Dzieci należy motywować do nauki poprzez wzbudzanie w nich motywacji wewnętrznej, często określanej również poznawczą. Wówczas dziecko podejmuje działania z własnej woli i ciekawości, ze względu na osobistą satysfakcję czy odczucie przyjemności.

Skuteczne sposoby na rozwijanie motywacji wewnętrznej do nauki

Rozbudzanie w dzieciach motywacji wewnętrznej do nauki wiąże się z zaspokajaniem ich potrzeb psychicznych, a zwłaszcza trzech podstawowych potrzeb: autonomii, kompetencji i relacji. Potrzeba autonomii odnosi się do tego, że każdy człowiek niezależnie od wieku ma silną potrzebę dokonywania samodzielnych wyborów, decyzji, czyli samo – decydowania o sobie. Wrogiem rozwoju motywacji wewnętrznej u dziecka jest ciągłe poczucie bycia kontrolowanym. Potrzeba kompetencji wiąże się z potrzebą rozwoju, zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, a więc stawania się kompetentnym. Potrzeba relacji u dziecka jest szczególnie ważna. Aby mogło się ono prawidłowo rozwijać, uczyć i realizować zamierzone cele, musi znajdować się we wspierającej relacji, która da dziecku poczucie bezpieczeństwa. Pozytywne i bliskie relacje dziecka z osobami dorosłymi, zwłaszcza z rodzicami sprzyjają silnej motywacji wewnętrznej.

Motywacja wewnętrzna do nauki – praktyczne wskazówki dla rodziców i nauczycieli