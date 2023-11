Spacery stanowią doskonałą formę dotlenienia organizmu. Między innymi z tego powodu są polecane rodzicom z małymi dziećmi. O ile do wyjścia na powietrze podczas ciepłych, letnich dni nie trzeba czynić specjalnych przygotowań, o tyle spacery w sezonie zimowym mogą stanowić wyzwanie. Zwłaszcza dla młodych rodziców mających pierwsze dziecko. Podpowiadamy, na co zwracać uwagę i jak ubrać niemowlę na spacer w niskich temperaturach.

Rodzice kilkutygodniowych i kilkumiesięcznych dzieci często zadają sobie pytanie, czy panująca aura jest dobra na spacer. Zimą mróz w trakcie dnia jest normą, ale wcale nie oznacza to, że wtedy nie można wychodzić z maluszkiem na zewnątrz.

Spacery zimą: kiedy wyjść, a kiedy lepiej zostać w domu?

Rodzice niemowlaków zawsze będą zastanawiali się czy dane warunki pogodowe są bezpieczne dla ich dzieci i czy mogą wyjść z nimi na spacer. Pomocne w podejmowaniu decyzji mogą okazać się dwie podstawowe zasady. Pierwsza mówi o tym, aby nie wychodzić z dzieckiem z domu kiedy nie jest w pełni zdrowe (nawet jeśli na zewnątrz jest ciepło i słonecznie). Druga z kolei określa najniższą wartość temperatury pozwalającej na spacery na powietrzu – to minus pięć stopni Celsjusza.

Jeśli chodzi o drugą wymienioną zasadę, to nie należy się jej precyzyjnie trzymać. Ma ona bardziej charakter podpowiedzi aniżeli sztywnej ramy. Często bywa bowiem tak, że temperatura powietrza różni się od tej odczuwalnej m.in. z powodu wiejącego wiatru czy wilgoci. Wszystkie te kwestie należy wziąć pod uwagę przy ocenie warunków pogodowych przed wyjściem z domu.

Jakie ubrania zakładać niemowlęciu na zimowy spacer?

Jeśli ostatecznie temperatura powietrza i inne warunki atmosferyczne pozwalają na wyjście na spacer, należy zająć się odpowiednim ubraniem niemowlęcia do wyjścia. Zimą wskazane jest ubieranie maluszka na tzw. cebulkę, czyli założenie mu kilku warstw odzieży. Najpopularniejszą teorią jest ta mówiąca o tym, że małe dziecko powinno posiadać jedną warstwę więcej w porównaniu do osoby dorosłej.

Niezależnie od tego, czy planuje się wyjście na krótszy, czy dłuższy spacer zawsze konieczne jest zapewnienie maluszkowi możliwie największej wygody. Podstawą jest właściwe dobranie ubranek. Pierwszą warstwę powinno stanowić body lub koszulka z długim rękawem i rajstopy lub getry. Drugą sweter lub bluza i spodnie, a trzecią gruby kombinezon. Do tego nie wolno zapominać o czapce i rękawiczkach. Wszystkie ubranka powinny być na tyle luźne, aby nie krępowały ruchów maluszków i nie uciskały jego ciała.

Obowiązkiem każdego rodzica podczas spaceru jest stałe monitorowanie temperatury jego ciała. Nie chodzi tutaj o zabieranie ze sobą termometru. Wystarczy sprawdzony sposób sprawdzania karku niemowlaka. Jeżeli jest ciepły, to oznacza, że jest odpowiednio ubrany do panujących warunków. W przypadku kiedy kark jest spocony lub chłodny, należy niezwłocznie zabrać dziecko do domu, aby nie narażać go na problemy zdrowotne.