Maślaki są uważane za jedne z najsmaczniejszych grzybów, które w dodatku doskonale nadają się do duszenia, gotowania i suszenia. Mają delikatny miąższ i charakterystyczny subtelny smak. Przed przyrządzeniem maślaków zawsze trzeba zdjąć z kapelusza gorzką skórkę, która może popsuć smak potrawy.

Reklama

Maślaki mają bardzo charakterystyczny wygląd – na jego kapeluszu znajduje się lepka skórka, którą można łatwo zdjąć. Dzięki temu nie sposób pomylić go z jakimkolwiek trującym grzybem.

Maślaki duszone – szybki i prosty przepis na grzyby

Duszonych maślaków nie należy mieszać z innymi grzybami, ponieważ mogą przyćmić delikatny smak. Pod koniec przygotowywania potrawy można dodać jeszcze posiekany koperek, który nada aromatu.

Składniki:

0,5 kg maślaków,

1 cebula,

2 łyżka masła,

sól, pieprz.

Czas przygotowania: 30 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Rozpuść masło na patelni i zeszklij na nim pokrojoną drobno cebulkę.

Maślaki pokrój na mniejsze kawałki i dodaj do cebuli.

Pozwól grzybom lekko się podsmażyć, a następnie przykryj je.

Maślaki powinny puścić swój sok – duś około 20 minut.

Jeżeli woda się wygotuje, dolej jej.

Dopraw pieprzem i solą.

Smacznego!

Maślaki w śmietanie

Dzięki dodatkowi śmietany sos z maślaków będzie gęsty, kremowy i delikatny.

Składniki:

0,5 kg maślaków,

1 łyżka masła,

1 cebula,

250 m śmietany 12%,

szczypiorek,

pieprz i sól.

Czas przygotowania: 40 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Pokrój drobno cebulę i podsmaż ją na łyżce masła.

Dodaj pokrojone maślaki i podsmaż, ale nie doprowadź do zarumienienia.

Dodaj sól i pieprz, a następnie duś pod przykryciem.

Po 20 minutach dodaj śmietanę i doprowadź całość do wrzenia.

Polej sosem makaron, a następnie posyp szczypiorkiem.

Smacznego!

Suszone maślaki – jak suszyć grzyby?

Maślaki, tak jak wszystkie grzyby, można suszyć w piekarniku, na kaloryferze, w suszarkach do grzybów, a przy dobrej pogodzie także na słońcu. Najszybciej zrobić to w suszarce – zajmuje to około 6 godzin. W piekarniku (nastawionym na 50 stopni Celsjusza) należy cały czas kontrolować stan grzybów, żeby nie doprowadzić do ich przypieczenia. Najdłużej trwa suszenie przy kaloryferze i słońcu – może to zająć kilka dni.

Reklama

W porównaniu do innych grzybów dają wyjątkowo dobrej jakości, aromatyczny susz. Trzeba jednak więcej się z nimi napracować – maślaki należy wcześniej obrać ze skórki. Nie powinno się też pozostawiać ich zbyt długo niepoddanych żadnej obróbce, ponieważ szybko robaczywieją. Po zebraniu należy szybko podjąć decyzję, co z nimi zrobić – udusić, usmażyć czy też wysuszyć. Wysuszony trzonek maślaków idealnie nadaje się na tzw. mączkę – wysuszone nóżki należy zetrzeć w moździerzu lub zmielić w młynku. To doskonały dodatek do przeróżnych potraw, którym chce się nadać grzybowego aromatu.