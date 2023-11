Makaron pozwala na tworzenie wielu dań, a makaron z warzywami może występować w wielu odsłonach. Lubimy makaron z warzywami i kurczakiem, z pikantnym sosem lub przygotowany po chińsku. Jak szybko i z użyciem niewielu składników można przygotować pyszny makaron z warzywami na patelnię lub zapiekany?

Makaron może być łączony niemal ze wszystkimi produktami spożywczymi znajdującymi się w domu. Pomysł na szybki i pożywny obiad z udziałem makaronu? Makaron z warzywami na patelnię. Może być zrobiony z wykorzystaniem mrożonek lub warzyw świeżych. Makaron z warzywami nieraz dotyczy przygotowania potrawy na bazie naszych sezonowych produktów, jednak kuchnie z różnych regionów świata cieszą się dużą popularnością, dlatego nie może zabraknąć pomysłów, np. na makaron z warzywami po chińsku. Poza tym to, że w jedzeniu są warzywa, nie oznacza, że jest ono wegetariańskie. Równie dobrze można zrobić makaron z warzywami i kurczakiem.

Makaron z warzywami – prosty przepis

Makaron dobrze komponuje się ze wszystkimi warzywami, więc każdy przepis można dowolnie modyfikować. Jednak przedtem warto wypróbować je w oryginalnej recepturze, być może będą stanowiły kwintesencję smaku. Jeśli będziemy gotowali makaron krótko, bądź też postawimy na produkt pełnoziarnisty, nasz posiłek będzie smaczny, przepełniony wartościami odżywczymi i dietetyczny. W pierwszej odsłonie makaron z warzywami może być z dodatkiem brokułów i cukinii. Do gotującej się wody wrzucamy jeden podzielony na różyczki brokuł i pokrojoną w półplasterki jedną cukinię, gotujemy kilka minut. Na oliwie smażymy 2 ząbki czosnku, dolewamy 200 ml śmietany, dorzucamy 200 gram pokruszonego sera i mieszamy. Do sosu sypiemy sól, pieprz i gałkę muszkatołową. Na ugotowany makaron wylewamy warzywa z sosem i wykładamy na talerze.

Inna prosta receptura na makaron z warzywami na patelnię? Pokroić jedną marchewkę, małą cukinię i kilka pieczarek na plasterki i doprawić je solą i pieprzem. Następnie podsmażyć na patelni i wymieszać z ugotowanym makaronem. Jeśli chcemy mieć szybkie danie mięsne, wystarczy zeszklić jedną cebulę, dorzucić pokrojone dwa filety z kurczaka. Do tego dolać 100 ml wody oraz 150 ml śmietany. Mieszamy to z mrożonymi warzywami na patelnię i ugotowanym makaronem. W ten prosty sposób otrzymujemy makaron z warzywami i kurczakiem minimalnym nakładem czasu i energii.

Przepis na makaron z warzywami po chińsku

Chociaż makaron kojarzy się przede wszystkim z kuchnią włoską, jest on popularny w wielu zakątkach świata. Ci, którzy preferują orientalne dania, mogą rozsmakować się w makaronie z warzywami po chińsku, i to przygotowanym samodzielnie. To aromatyczne danie w swojej podstawowej wersji nie jest trudne, może też być bazą do przygotowania potraw bardziej wyszukanych lub mięsnych.

Żeby zrobić szybki makaron z warzywami po chińsku potrzebujemy pół opakowania spaghetti, kapustę pekińską, jedną marchewkę i cebulę. Całość będzie doprawiona sosem sojowym. Ugotowany al dente makaron sieka się na drobniejsze kawałki. Na oleju podsmaża się cebulę pokrojoną w piórka i marchewkę startą na dużych oczkach. Do warzyw dodajemy niewielką ilość sosu sojowego, dorzucamy makaron i smażymy. Na koniec dodajemy pokrojoną kapustę, mieszamy i doprawiamy do smaku sosem sojowym. Przepisy na makaron z warzywami po chińsku często obejmują składem makaron ryżowy czy chińskie grzyby, jednak powyższa wersja też zasmakuje domownikom.

Makaron zapiekany z warzywami

Zapiekanki mają to do siebie, że są nie tylko dobrym pomysłem na obiad lub kolację, ale nieraz sprawdzają się podczas spotkań towarzyskich. Makaron zapiekany z warzywami jest jedną z prostszych zapiekanek, a każdy z chęcią po niego sięgnie. Za każdym razem wykorzystuje się ugotowany na twardo makaron.

Oto szybki pomysł na makaron zapiekany z warzywami, który podbije podniebienia. Do zeszklonej, pokrojonej w kostkę połówki cebuli dorzucamy 2 starte ząbki czosnku. Do nich dodajemy odrobinę oliwy i pokrojone warzywa: pół czerwonej i żółtej papryki, ćwiartkę bakłażana, średnią cukinię. Doprawiamy oregano, solą i pieprzem. Smażymy całość na maśle przez 10 minut, po czym dodajemy 400 g pomidorów z puszki. Makaron mieszamy z warzywami i wkładamy do naczynia. Na górze dajemy 200 g pomidorów koktajlowych i posypujemy żółtym serem lub mozzarellą. Pieczemy 25 minut w temperaturze 180 stopni. Przed podaniem posypujemy bazylią lub tymiankiem. Jeśli ktoś ma ochotę na makaron z warzywami i kurczakiem, do warzyw może dodać pokrojony filet. Tak przyrządzone danie sprawdzi się w różnych okolicznościach.