Suszone pomidory zawierają wiele cennych dla zdrowia składników. Przykładem potraw, w których się pojawiają, są dania z makaronem. Takie danie jest sycące i zdrowe. Przepis na makaron z suszonymi pomidorami nie jest skomplikowany. Nie potrzeba też wielu składników, żeby go przygotować. Jak zrobić makaron z suszonymi pomidorami i kurczakiem? A jak przygotować zapiekankę?

Wizualnie suszone pomidory niespecjalnie zachęcają do konsumpcji, ale są bardzo zdrowe. Mało tego, makaron z suszonymi pomidorami jest wyjątkowo smaczny i aromatyczny. Chociaż w daniach z makaronów gustują głównie Włosi, także u nas są one bardzo powszechne. W ostatnich latach szczególnie popularny jest makaron z suszonymi pomidorami. Jak przygotować dania z udziałem makaronu i bogatych w likopen suszonych pomidorów?

Dlaczego warto jeść makaron z suszonymi pomidorami?

Wbrew pozorom połączenie tych dwóch składników może dawać nie tylko smaczną, ale także zdrową potrawę. Ugotowany al dente makaron nie jest kaloryczny, a suszone pomidory dostarczają błonnika, żelaza, potasu i sodu. Nie tylko sprzyjają zdrowiu, ale są też wskazane dla osób będących na diecie. Pełnoziarnisty makaron, będzie dodatkowym źródłem błonnika. Dlatego nawet wtedy, kiedy chcemy stracić kilka kilogramów, po makaron z suszonymi pomidorami możemy sięgać bez obaw.

Przepis na makaron z suszonymi pomidorami

Jeśli mamy ochotę na makaron z suszonymi pomidorami, wcale nie musimy być doskonałymi kucharzami, by zrobić pyszną potrawę, w której rozsmakują się domownicy. Nie musimy też zaopatrywać lodówki w dużą liczbę drogich składników.

Podstawowy przepis na makaron z suszonymi pomidorami poza dwoma głównymi składnikami obejmuje jeszcze czosnek, natkę pietruszki, sól i pieprz. Wyciągamy ze słoika 4 lub 5 pomidorów i kroimy na mniejsze kawałki. Następnie siekamy 4 ząbki czosnku i na głębokiej oliwie smażymy przez około pół minuty, żeby nie zdążyły się zarumienić. Dodajemy do niego pomidory, chwilę smażymy, a następnie do sosu dorzucamy makaron i pietruszkę. I tak oto makaron z suszonymi pomidorami jest gotowy!

Makaron z suszonymi pomidorami bazą dla innych dań

Powyższy przepis na makaron z suszonymi pomidorami może być traktowany jako receptura do stworzenia gotowej potrawy. Jednocześnie może stanowić bazę dla bardziej wykwintnych dań. Wielbiciele serów, po przygotowaniu makaronu z suszonymi pomidorami, mogą dodać do niego pokruszoną fetę. Dobrze będzie się też komponowała mozzarella lub ser żółty. Ciekawy smak można uzyskać poprzez dodanie do makaronu śmietany. Jeśli natomiast zależy nam na uzyskaniu dania o zwiększonej wartości odżywczej oraz bardziej kolorowego, makaron z suszonymi pomidorami można wymieszać z rukolą. Z kolei dla wzmocnienia pomidorowego smaku warto dodać pomidorowego pesto.

Makaron z suszonymi pomidorami i kurczakiem

Sam makaron z suszonymi pomidorami jest daniem wegetariańskim, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by przekształcić je w potrawę, którą pokochają wielbiciele mięsa. Jedną z najczęstszych mięsnych kombinacji jest makaron z suszonymi pomidorami i kurczakiem. W jaki sposób go przygotować?

Na 350 g makaronu potrzebny jest jeden filet, który po pokrojeniu w paski doprawiamy solą i pieprzem. Potem należy go obsmażyć na oleju, najlepiej tym po pomidorach. Do tak przygotowanego kurczaka dodajemy 10 pokrojonych pomidorów i 2 posiekane ząbki czosnku. Podsmażamy kilka minut i dodajemy 200 ml śmietany. W trakcie duszenia sos zacznie gęstnieć. Makaron z suszonymi pomidorami i kurczakiem wystarczy przełożyć na talerze i posypać odrobiną tymianku.

Makaron z suszonymi pomidorami w formie zapiekanki

Makaron daje ogromne kulinarne możliwości. Wystarczy powyższą listę składników uzupełnić o kilka produktów, aby przyrządzić makaron z suszonymi pomidorami jako zapiekankę. Zapiekankę, podobnie jak przepis na sam makaron z suszonymi pomidorami, można rozszerzać i tworzyć nowe dania. Poniższy przepis też daje szansę modyfikacji, na przykład poprzez dodanie pieczarek lub piersi z kurczaka.

Aby zrobić zapiekankę z makaronu z suszonymi pomidorami, należy dowolny ugotowany makaron przełożyć do żaroodpornego naczynia. Z jednego słoiczka wyjąć wszystkie pomidory i pokroić w paski, natomiast do zalewy musimy wsypać kilka łyżek łuskanego słonecznika. Do suszonych pomidorów dodajemy parę pokrojonych ząbków czosnku, bazylię, doprawiamy solą i pieprzem. Na makaron wlewamy zalewę po suszonych pomidorach i mieszamy. Na koniec wystarczy dodać pomidory i 400 g startej mozzarelli, a później włożyć na 15 minut do piekarnika rozgrzanego do temperatury 200 stopni.