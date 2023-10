Siedzisz w domu i zastanawiasz się co smacznego zrobić podczas "narodowej kwarantanny"? Makaron z serem to potrawa prosta w przygotowaniu i pyszna. Sprawdź, jak przyrządzić makaron z serem, który zasmakuje dorosłym i dzieciom. Możesz użyć sera białego lub sera żółtego.

Lista przepisów na makaron jest wyjątkowo długa. Przeglądając Internet, możemy natknąć się na przepisy, które zrewolucjonizują naszą kuchnię, i które opierają się o jakże proste połączenie: makaronu i sera.

Makarony - ulubione danie Włochów?

Najstarszy makaron znaleziono w Republice Chińskiej, został on wytworzony ok. 4 tysiące lat temu. Natomiast w naszej kulturze makaron bardziej kojarzy się z Włochami. Trudno się dziwić, bo to z Włoch pochodzą pyszne makaronowe dania, jak sos boloński ze spaghetti, lasagne czy tagliatelle z sosem śmietanowym.

We Włoszech spotkać można całą gamę przeróżnych makaronów, od fusilli przez gnocchi po spaghetti. Lista jest o wiele dłuższa, gdyż wyróżnia się ok. 80 rodzajów makaronu.

Makaron to baza węglowodanowa, która wykorzystywana jest również w naszej rodzimej kuchni. Dużą popularnością cieszy się łatwa do sporządzenia potrawa, jaką jest makaron z serem.

Makaron z serem - smak dzieciństwa

Większość z nas przynajmniej raz w życiu próbowała tej potrawy. Połączenie makaronu i sera to uniwersalny przepis, dobry na obiad i na kolację. Nieważne, jaki rodzaj makaronu wykorzystamy i czy będzie to makaron z serem pleśniowym, żółtym czy twarogowym. Połączenie produktów mlecznych i zbożowych to dobre uzupełnienie zbilansowanej diety.

Makaron z serem białym na słodko zazwyczaj kojarzony jest z daniem sycącym, którym szybko można się najeść. Właściwy dobór produktów, tj. makaronu pełnoziarnistego i chudego nabiału, sprawia, że to danie może być nie tylko smaczne, ale i zdrowe.

Makaron z serem białym czy żółtym - dlaczego tak trudno wybrać?

Wybór makaron z serem białym czy żółtym zależy od preferencji żywieniowych, w obu przypadkach inny będzie też sposób przygotowania posiłku. Makaron z serem białym to połączenie klasyczne, jednakże potrawy na bazie makaronu spaghetti, sosu pomidorowego i parmezanu również mają wielu zwolenników. Jaką opcję zatem wybrać? Najlepiej nie wybierać, a przygotowywać zamiennie oba dania na pełnowartościowy i smaczny obiad.

Makaron z serem - przepis na najprostsze danie dnia

Składniki na makaron z serem białym (na 1 porcję):

200 g sera twarogowego,

150 g makaronu,

15 g masła,

1 łyżka cukru,

50 g śmietany.

Jak zrobić makaron z serem twarogowym? Oto najprostszy przepis na makaron z serem:

Ugotuj makaron.

Odcedź ugotowany makaron i wrzuć ponownie do suchego garnka.

Wrzuć 2 łyżki masła i wszystko wymieszaj aż do rozpuszczenia tłuszczu.

Dodaj cukier i śmietanę.

Rozkrusz ser i dodaj go do makaronu.

Wszystko dokładnie wymieszaj.

Makaron z serem rodem z Włoch

Wśród sosów do makaronu z serem największą popularnością cieszą się receptury na:

sos carbonara (boczek, żółtka jaja, parmezan, oliwki),

sos pleśniowy (śmietana, ser pleśniowy rokpol, cebula),

sos pomidorowy do spaghetti (pomidory, bazylia, parmezan).

Przepis na makaron z serem żółtym

Składniki na 2 porcje:

250 g makaronu,

200 g sera żółtego,

2 jaja,

150 ml śmietany,

oregano, bazylia, pietruszka do smaku.

Sposób przygotowania:

Ugotuj makaron, najlepiej typu świderki.

Zetrzyj na tarce ser żółty.

Jaja wymieszaj z solą, pieprzem i śmietaną.

Wyłóż do naczynia żaroopornego warstwę makaronu, następnie posyp ją serem.

Ułóż kolejną warstwę makaronu i ponownie posyp serem.

Wszystko polej jajkami ze śmietaną.

Dopraw oregano, pietruszką bądź bazylią.

Piecz ok. 20 minut w temperaturze 180 stopni.

Przepis na makaron z serem pleśniowym

Składniki na 1 porcję:

150 g makaronu,

30 g pestek dyni,

200 g śmietany,

ser pleśniowy (fourme d’ambert lub lazur) do smaku,

pieprz, sól, bazylia, oregano do smaku.

Sposób przygotowania:

Ugotuj makaron, najlepiej aby był al dente.

Pestki dyni wysyp na patelnię, a następnie na wolnym ogniu praż, aż uzyskają zarumienioną skorupkę.

Śmietanę wymieszaj w garnku z serem oraz dopraw bazylią i oregano.

i oregano. Mieszaj do momentu, aż ser się rozpuści oraz połączy ze śmietaną.

Warto mieszać ser na wolnym ogniu i poczekać, aż nadmiar wody wyparuje, sos stanie się wtedy bardzo aromatyczny.

Dodaj sól oraz pieprz.

Makaron po odcedzeniu wyłóż na talerz.

Na makaron nałóż ser ze śmietaną.

Posyp wszystko prażoną dynią oraz dodaj listek świeżej bazylii jako dekorację.

Smacznego!