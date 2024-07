Bolognese, napoli, carbonara, puttanesca - popularne rodzaje spaghetti

Spaghetti to długi cienki makaron. Podaje się go z sosem bolognese, napoli, puttanesca, carbonara lub amatricana. Podstawą większości sosów są pomidory i inne warzywa pochodzące z Włoch. Do spaghetti bolognese dodaje się też mięso wieprzowe i wołowe.