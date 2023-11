Dania z makaronu charakteryzuje szybkość i prostota wykonania. Makaron z łososiem można ugotować na wiele sposobów. Jak przygotować w ekspresowym tempie makaron z łososiem w sosie śmietanowym, a jak zrobić makaron z łososiem i szpinakiem?

W zależności od przepisu makaron z łososiem będzie doskonały na obiad, kolację, do jedzenia na zimno i na gorąco. Repertuar dań na bazie tych dwóch składników jest bardzo rozbudowany. Makaron z łososiem często łączy się z warzywami, serami, śmietaną, ale nawet, kiedy nie mamy tych składników w kuchni, jesteśmy w stanie przygotować szybkie i pożywne danie. Jakie są najprostsze przepisy na makaron z łososiem i jak łączyć ten duet z innymi produktami spożywczymi?

Makaron z łososiem – przepis do zrobienia w 10 minut

Jeśli nam się spieszy, a chcemy zjeść coś smacznego, makaron z łososiem wędzonym w sosie śmietanowym sprawdzi się świetnie. Kiedy makaron będzie się gotował, kroimy 100 g łososia, po czym przez 3 minuty smażymy go na patelni. Następnie doprawiamy startą skórką cytryny, solą i pieprzem. Dla podkreślania smaku poleca się skropić rybę kilkoma kroplami soku z cytryny. Do łososia dodajemy 150 ml śmietany i podgrzewamy. Dosypujemy niecałą garść rukoli i mieszamy. Kiedy sos jest gotowy, łączymy go z makaronem.

Makaron z łososiem wędzonym

Jeśli szukamy czegoś innego przy czym się nie napracujemy, co nie wymaga dużych zdolności kulinarnych i trwa tyle ile gotowanie makaronu, to makaron z łososiem wędzonym będzie strzałem w dziesiątkę. Aby go przygotować, stawiamy wodę na makaron, a w tym czasie szklimy na maśle dużą cebulę. Dodajemy do niej 200 g pokrojonego w plasterki wędzonego łososia i dorzucamy 100 g szpinaku. Po 2 minutach dolewamy 300 ml śmietany, doprawiamy koperkiem, skórką cytryny, solą i pieprzem. Na koniec mieszamy całość z makaronem i gotowe. To jeden z najszybszych sposobów na danie z makaronem z łososiem wędzonym.

Makaron z łososiem i szpinakiem

Makaron z łososiem i szpinakiem pojawił się przy okazji poprzedniego przepisu, w którym był łosoś wędzony. Jednak pomysłów na zastosowanie tego połączenia może być więcej. Jeśli mamy ochotę na makaron z łososiem w sosie śmietanowym z dodatkiem szpinaku, możemy zrobić smaczne danie w niecałe pół godziny! Na patelni podsmażamy 2 posiekane ząbki czosnku i 2 pokrojone w kostkę cebule. Kiedy się zarumienią, dorzucamy 250 g pokrojonego fileta z łososia i smażymy przez kolejne 3 minuty. Na patelnię dolewamy 300 ml śmietany i następne 3 minuty dusimy pod przykryciem. Po tym czasie dodajemy 250 g szpinaku, przyprawiamy oregano, solą i pieprzem, mieszamy i po kilku minutach sos jest gotowy. Razem z ugotowanym al dente makaronem wykładamy go na talerz i posypujemy startym serem. Ta wersja makaronu z łososiem i śmietaną zasmakuje wszystkim!

Jest jeszcze inny ciekawy przepis na makaron z łososiem i szpinakiem. Na patelni smażymy 500 g szpinaku. Kiedy jego objętość się zmniejszy, doprawiamy gałką muszkatołową, solą i pieprzem. W osobnym garnku rozpuszczamy 180 g sera z niebieską pleśnią, do którego dodajemy 350 ml słodkiej śmietany. Tak powstały sos mieszamy ze szpinakiem i pokrojonym wędzonym łososiem. Na koniec łączymy z makaronem.

Makaron z łososiem i warzywami

Makaron z łososiem jest na tyle uniwersalną kombinacją, że można go łączyć z różnymi warzywami, nie tylko ze szpinakiem. I tak możemy przygotować makaron z łososiem z cukinią, makaron z łososiem i brokułami, makaron z łososiem i pomidorami. Wybór jest spory, a za każdym razem potrawa będzie smakowała wyśmienicie.

Oto prosty przepis na makaron z łososiem z dodatkiem brokułów. Danie nie tylko będzie smaczne, ale również dietetyczne, więc nie trzeba się obawiać, że zagrozi naszej wadze. Około 400 g fileta z łososia pieczemy w folii 15 minut lub gotujemy go na parze. W tym czasie brokuł dzielimy na różyczki i również gotujemy na parze lub przez parę minut w osolonej wodzie. W garnku podgrzewamy 500 ml słodkiej śmietanki, do której dodajemy wcześniej przygotowanego łososia i brokuły. Następnie dodajemy 4 łyżki posiekanego koperku i mieszamy z ugotowanym al dente makaronem. Na koniec wystarczy przyprawić solą i pierzem, a makaron z łososiem i brokułami jest już gotowy.

Równie szybki jest przepis na makaron z łososiem i suszonymi pomidorami. Wystarczy na patelni rozgrzać odrobinę oliwy z suszonych pomidorów i podsmażyć na niej drobno pokrojone dwa ząbki czosnku. Następnie pokrojone w kostkę 400 g filetu z łososia dodajemy do czosnku i przez parę minut smażymy. Po tym czasie dodajemy 100 g pokrojonych suszonych pomidorów i ponownie przez kilka minut smażymy. Na patelnię dolewamy 3 łyżki słodkiej śmietany i całość dusimy. Ugotowany makaron dodajemy do łososia w sosie i przekładamy na talerze. Dla podkreślenia smaku warto dodać odrobinę parmezanu.