Makaron z krewetkami to pomysł na oryginalne, wykwintne, a zarazem łatwe do przygotowania danie. Makaron z krewetkami można przygotować na wiele sposobów.

Krewetki z makaronem to świetne połączenie. Do tych dwóch podstawowych składników można śmiało dodawać inne produkty i eksperymentować ze smakami. Każdy przepis na makaron z krewetkami możemy też lekko zmodyfikować i dostosować do naszych potrzeb. Najbardziej popularnymi wersjami tego dania jest makaron z krewetkami w białym winie z dodatkiem różnorodnych składników. Do dania można śmiało dodawać warzywa - na przykład szpinak, cukinię czy pomidory. Makaron z krewetkami na ostro, na słodko lub makaron z krewetkami po chińsku - wydaje się, że liczba wariacji na temat tego dania jest nieskończona. Nie ma więc obaw, że kiedykolwiek znudzimy się tą potrawą. Poniżej przedstawionych jest kilka propozycji podania makaronu z krewetkami.

Makaron z krewetkami i awokado

Awokado doskonale komponuje się z krewetkami i makaronem. Nie potrzeba dużo czasu, żeby przygotować to smaczne danie, za to uśmiech na twarzach po spróbowaniu jest gwarantowany. Składniki potrzebne do przygotowania makaronu z krewetkami i awokado to:

25 dag krewetek,

25 dag makaronu (np. spaghetti),

1 miękkie awokado,

10 dag serka kremowego,

1 łyżka soku z cytryny,

1 łyżka oliwy,

szczypta soli,

szczypta pieprzu,

10 dag sera parmesan.

Sposób przygotowania:

1. Makaron gotujemy w osolonej wodzie al dente, następnie odcedzamy.

2. Na patelni rozgrzewamy oliwę z oliwek i dodajemy krewetki, trzymamy na ogniu do czasu, aż się zarumienią ze wszystkich stron.

3. Awokado kroimy na pół, pozbywamy się pestki, łyżką wydrążamy miąższ.

4. Awokado razem z serkiem, solą, pieprzem i sokiem z cytryny miksujemy w kielichu na gładką masę.

5. Sos z awokado dodajemy do patelni, całość mieszamy.

6. Na koniec dodajemy ugotowany, odcedzony makaron.

7. Po przełożeniu na talerze danie posypujemy startym parmezanem.

Makaron z krewetkami i szpinakiem w sosie śmietanowym

Makaron z krewetkami i szpinakiem to kolejna wariacja tego smacznego dania. Szpinak świetnie komponuje się ze smakiem krewetek. Makaron z krewetkami i białym winem z dodatkiem szpinaku to doskonały pomysł na danie na romantyczną kolację. Składniki, których będziemy potrzebować do przyrządzenia makaronu ze szpinakiem i krewetkami z dodatkiem białego wina to:

25 dag krewetek,

25 dag makaronu (np. spaghetti lub penne),

15 dag szpinaku, najlepiej świeżego,

10 pomidorków koktajlowych,

1 cebula,

1 ząbek czosnku,

60ml białego wina,

100 ml śmietanki 30%,

1 łyżka masła,

1 łyżka soku z cytryny,

1 łyżka oliwy,

szczypta soli,

szczypta pieprzu.

Sposób przygotowania:

1. Makaron gotujemy w lekko osolonej wodzie al dente, następnie odcedzamy.

2. Umyte pomidorki koktajlowe kroimy na połówki.

3. Cebulkę kroimy na kostkę.

4. Na głębokiej patelni rozgrzewamy oliwę z masłem, dodajemy pokrojoną cebulę i czosnek przeciśnięty przez praskę.

5. Gdy cebulka się lekko zeszkli, na patelnię wrzucamy krewetki i trzymamy na ogniu przez około minutę.

6. Na patelnię wlewamy sok ze świeżej cytryny i białe wino, dodajemy sól i pieprz.

7. Następnie dodajemy przekrojone na pół pomidorki i szpinak, trzymamy na ogniu do czasu, aż szpinak zmięknie.

8. Na koniec na patelnię wlewamy śmietankę i pozostawiamy na wolnym ogniu do czasu, aż się zagotuje.

9. Do całości wrzucamy makaron i mieszamy.

Makaron z krewetkami i winem z dodatkiem szpinaku na pewno zadowoli podniebienia wszystkich smakoszy. To danie nie jest trudne do przyrządzenia, a smakuje wybornie.

Makaron z krewetkami w sosie pomidorowym

Makaron z krewetkami i pomidorami z puszki to proste do przygotowania, pyszne danie. Z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom krewetek. Żeby przygotować tę wersję makaronu z krewetkami, będziemy potrzebować:

20 dag makaronu,

20 dag krewetek,

1 opakowanie pomidorów w puszce,

1 ząbek czosnku,

1 cebulę,

2 łyżki oliwy z oliwek,

szczyptę soli,

szczyptę pieprzu.

Sposób przygotowania:

1. Makaron gotujemy według przepisu na opakowaniu, następnie odcedzamy.

2. Cebulę i czosnek kroimy na drobne kawałki.

3. Na patelnię wlewamy oliwę z oliwek, gdy się zrobi gorąca, wrzucamy cebulę i czosnek.

4. Gdy cebulka się lekko zeszkli, dodajemy krewetki. Smażymy przez kilka minut.

5. Następnie do patelni wrzucamy pomidory z puszki, trzymamy na wolnym ogniu kilka minut.

6. Do dania dodajemy makaron, przyprawiamy całość pieprzem i solą, mieszamy. Smacznego!

Jak widać, makaron z krewetkami można przygotować na wiele sposobów. Warto eksperymentować ze składnikami, żeby stworzyć danie, które będzie nam najlepiej smakować.