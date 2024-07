Eleganckie jedzenie spaghetti wymaga wprawy. Można je jeść samym widelcem lub widelcem i łyżką. Nigdy nie używamy do spaghetti noża, ani nie kroimy makaronu na talerzu.

Jedzenie spaghetti widelcem

Najważniejsze jest płytkie wbijanie widelca w makaron. Nakręcamy nitki na widelec na brzegu talerza. Widelec trzymamy w prawej ręce (osoby leworęczne oczywiście w lewej) i wkładamy go pionowo w potrawę obracając do momentu, aż znajdzie się na nim pożądana porcja makaronu. Zsuwamy widelec na brzeg talerza i gotowe. Nic nie powinno spaść w drodze do ust. Ten sposób jest najczęściej spotykany wśród koneserów włoskiej pasty oraz samych Włochów, wymaga wprawy i odrobiny zręczności.

Jedzenie spaghetti łyżką

Łyżka może zastąpić powierzchnię talerza ze sposobu pierwszego. Za jej pomocą dozujemy ilość makaronu, jaką chcemy nawinąć na widelec. Po nakręceniu na niego odpowiedniej ilości makaronu przykładamy do jego końca łyżkę i unosimy. W ten sposób wszystkie nienawinięte elementy spadną z powrotem na talerz. Łyżka w jedzeniu spaghetti jest bardzo przydatna – możemy nią zagarniać sos, który ucieka na brzegi talerza.

Dowolne jedzenie spaghetti

Jeżeli przygotowujemy spaghetti w domu i nie mamy ochoty trenować sposobów jego jedzenia, możemy sobie sytuację nieco ułatwić, łamiąc makaron na krótsze nitki tuż przed wrzuceniem go do wrzątku.

Jeżeli mamy możliwość wyboru dania podczas oficjalnych spotkań lub wystawnych przyjęć najlepiej nie zamawiajmy potraw, które mogą przysporzyć kłopotów podczas jedzenia.