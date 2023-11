Pancetta jest rodzajem zawijanego, suszonego boczku, mającego swój rodowód we Włoszech. Dojrzewa powoli w aromatycznych przyprawach, dzięki czemu ma charakterystyczny, delikatny smak. Pancettę można przygotować samodzielnie w domu lub nabyć gotowy produkt w sklepie. Długo dojrzewający włoski boczek idealnie nadaje się na skwarki i do kanapek. Dobrze komponuje się również z makaronami.

Pancetta jest włoskim boczkiem, przyrządzonym z mięsa wieprzowego. Zazwyczaj jest ona przyprawiania solą, pieprzem oraz różnymi przyprawami. Co istotne, Włosi pancettę jedzą na surowo w postaci cieniutkich plasterków. Wyróżnia się dwa typy tego wyrobu mięsnego: walcowaty i płaski. Pierwszy z nich charakterystyczny jest dla północnej części Włoch.

Przepis na pancettę – włoski boczek suszony

Potrzebujesz:

noża,

worka foliowego,

siarki wędliniarskiej.

Składniki:

ok. 1,5 kg boczku wieprzowego,

3 łyżki stołowe pieprzu mielonego,

ćwierć szklanki soli kuchennej,

1 łyżka stołowa ziaren jałowca,

3 łyżki stołowe cukru trzcinowego ,

, 3 ząbki czosnku,

2 łyżeczki tymianku,

2 łyżeczki rozmarynu.

Czas przygotowania: kilka tygodni (od 3 do 5)

Stopień trudności: średnie

Sposób przygotowania:

Na początku dokładnie odetnij skórę boczku i nadaj mu kształt prostokąta. Następnie zmieszaj ze sobą przyprawy, sól, cukier i wetrzyj tę mieszankę w boczek.

Włóż boczek do worka foliowego, wyciśnij powietrze, a następnie szczelnie zamknij worek.

, a następnie szczelnie zamknij worek. Worek z boczkiem wstaw na tydzień do lodówki i pamiętaj o tym, aby codziennie go obracać i odlewać zgromadzony płyn.

Po upływie tygodnia wyjmij boczek z lodówki, opłucz dokładnie wodą, a następnie osusz.

W boczek wetrzyj pieprz, a następne zroluj, w taki sposób, żeby w środku nie znajdowało się powietrze.

, w taki sposób, żeby w środku nie znajdowało się powietrze. Włóż zrolowany boczek do siatki wędliniarskiej i zawieś go w chłodnym pomieszczeniu.

Pancettę susz minimum przez 14 dni – do czasu aż uzyska słodko-pikantny smak.

Pancetta – sposób podania

Pancettę można jeść w różnej postaci, Włosi najczęściej spożywają ją w postaci surowej. W takiej formie najlepiej dodawać ją do sałatek lub do kanapek. Z suszonego boczku można przygotować również skwarki do pierogów. Doskonale nadaje się on również do spaghetti carbonara, a także innych dań z makaronem.