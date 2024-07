Logodydaktyka ma uzupełnić edukację szkolną o niezbędne dziś cechy i umiejętności. Poza wiedzą do osiągnięcia sukcesu niezbędna jest też wiara w siebie, pozytywne myślenie i kontrolowanie stresu.

Reklama

Logodydaktyka to autorska koncepcja rozwoju człowieka opracowana przez psycholog i trenera – Iwonę Majewską-Opiełkę. Opiera się na metodzie psychoterapii austriackiego psychologa i psychiatry – Viktora Frankla.

Publikacja - „Logodydaktyka w edukacji” została opublikowana w listopadzie 2014 roku przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Logodydaktyka powstała w odpowiedzi na potrzeby współczesnego szkolnictwa – wiedza i umiejętność krytycznego myślenia – według autorki - nie wystarczą, żeby dobrze prosperować we współczesnym świecie. Postulaty zawarte w książce mają na celu wypełnienie luki we współczesnym szkolnictwie. Młody człowiek powinien realizować cele społeczne, które uczynią go szczęśliwym. Fundamentem jest pewność siebie oraz umiejętność zarządzania własnym czasem.

Zobacz także

Logodydaktyka – założenia

samo wychowanie merytoryczne nie wystarczy;

konieczne jest kształtowanie poczucia własnej wartości i pozytywnego myślenia;

należy położyć nacisk na zarządzanie czasem, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych oraz kontrolowanie stresu;

celem jest skuteczna komunikacja.

Uczeń powinien znaleźć pomysł na swoje życie i konsekwentnie do niego dążyć w oparciu o plan działania. Logodydaktyka to narzędzie, które umożliwia odnalezienie sensu w życiu. Każdy człowiek ma ogromny potencjał, dlatego zamiast skupiać się na niedoskonałościach, powinien rozwijać swoje kompetencje. Zarówno kontrolowane działanie, jak i podświadomość wpływają na kształtowanie charakteru. Hasło – „poradzę sobie” jest podstawą do odnoszenia sukcesów w każdej sferze życia. Wyobraźnia, intuicja i niezależność to cechy, które trzeba stymulować. Jako pierwsi program szkoleń powinni przejść nauczyciele, żeby przekonać się o zasadności logodydaktyki i z przekonaniem wprowadzać ją w pracy z młodzieżą. W logodydaktyce kładzie się nacisk na współpracę z rodzicami, którzy jako pierwsi mają zasadniczy wpływ na wychowanie młodych ludzi. Jeśli dorośli zobaczą wartość, jaką niesie ze sobą logodydaktyka, łatwiej będzie dostrzec to dzieciom i młodzieży.

Reklama

Logodydaktyka – metody

Logodydaktykę należy wprowadzać na każdym poziomie kształcenia. W książce opisane zostało zarówno podłoże teoretyczne, jak i program szkoleń. Metody, które służą do realizacji celów w logodydaktyce, to: indywidualny trening osobisty, konsultacje coachingowe oraz opracowanie zadań zgodnie z samodzielnie sporządzonym grafikiem. Logodydaktykę można wprowadzać na każdej lekcji, niezależnie od przedmiotu. Publikacja zawiera 30 tematów do zrealizowania w całym procesie kształcenia. Zgodnie z założeniem autorki, we współczesnej szkole należy kłaść większy nacisk na kompetencje, których nie da zmierzyć się testami, ale które zaowocują dobrymi decyzjami na płaszczyźnie społecznej – spełnieniu zawodowym i osobistym.