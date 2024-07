Wśród deserów lodowych najmniej kalorii mają sorbety owocowe, natomiast na przykład lody waniliowe mogą być już czterokrotnie bardziej kaloryczne. Lodom można przypisać wiele pozytywnych właściwości, ale biorąc pod uwagę fakt, iż zawierają dużo cukru, określenie ich mianem zdrowych byłoby nadużyciem. Wiele zależy jednak od rodzaju lodów.

Reklama

Kaloryczność wybranych rodzajów lodów

Dla przykładu w 100 gramach lodów waniliowych jest ok. 207 kcal, w czekoladowych będzie to 216 kcal, a w lodach włoskich jest 223 kcal. Zatem w porównaniu z innymi deserami lody wydają się być mniej kaloryczne. Jeszcze korzystniej wygląda sytuacja z sorbetami lodowymi, gdyż w 100 gramach tego produktu może być ok. 50 kcal. Jeśli jednak weźmie się pod uwagę również dodatki w postaci słodkiej polewy lub bakalii, kaloryczność lodów wzrasta.

Jakie składniki na etykiecie produktu przemawiają na niekorzyść lodów

Lody dostępne w sklepowych zamrażarkach mogą nie zasługiwać na miano zdrowych również z uwagi na dodatki chemiczne. Jak zwykle bywa z listą składników wyszczególnioną na etykiecie produktu – im krótsza, tym lepiej. Odtłuszczone mleko w proszku może nie jest niebezpieczne, ale ma mniej wartości odżywczych. Uważać natomiast należy na syrop glukozowo-fruktozowy, tak ochoczo dodawany przez producentów żywności do wielu pokarmów. Jedzenie tego dodatku w dużych ilościach może prowadzić nie tylko do nadwagi i otyłości, ale również do cukrzycy. Także intensywność koloru lodów dostępnych w sprzedaży może świadczyć o zawartości sztucznych barwników, którym trudno przypisać prozdrowotne działanie. Zawartość utwardzonych tłuszczów roślinnych również ze zdrowiem ma niewiele wspólnego.

Najzdrowsze będą lody domowej roboty

Wystarczy chwila, aby w domu przygotować pucharek naprawdę zdrowej, zimnej przekąski. Można do tego wykorzystać ulubione owoce i stworzyć samodzielnie sorbet owocowy, który będzie bombą witaminową i będzie miał niewiele kalorii. Zarówno owoce świeże, jak i mrożone, sprawdzą się przy produkcji domowego sorbetu. Jeśli wykorzystane mają być świeże owoce, to dzień wcześniej należy je umyć i wstawić do zamrażarki. Zmrożone już owoce następnie blenduje się na gładką masę. Do osłodzenia sorbetu można użyć na przykład wody kokosowej.

Zobacz także

Reklama

Lody mogą, ale nie muszą być zdrowe. Pewne jest natomiast, że im mniej mają w swoim składzie przetworzonych składników i dodatków chemicznych, tym większa szansa, że w umiarkowanych ilościach nie zaszkodzą zdrowiu.