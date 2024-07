Skuteczny list motywacyjny – jak go napisać?

List motywacyjny jest miejscem na dokładniejsze opisanie osiągnięć, kompetencji, uzasadnienie decyzji o aplikacji na stanowisko. W nim można też pokazać pracodawcy, jaka jest motywacja do podjęcia tej pracy. Oprócz tego, niezależnie czy napiszemy go sami czy skorzystamy ze wzoru listu motywacyjnego, to pierwszy kontakt z pracodawcą – przygotuj to dobrze, żeby wywołać pozytywne pierwsze wrażenie.