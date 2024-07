Kwota wolna od potrąceń dokonywanych przez pracodawcę

Kwota wolna od potrąceń to kwota, która należy się pracownikowi nawet wówczas, jeśli jego zobowiązania, potrącane przez pracodawcę z wynagrodzenia, byłyby wyższe. Nie dotyczy to jednak zobowiązań alimentacyjnych. Zabezpiecza to pracownika przed zbyt wysokimi potrąceniami.