Kumin rzymski, nazywany również kminem rzymskim, często bywa mylony z kminkiem, ale jego aromat jest zdecydowanie głębszy i bardziej korzenny. Kumin dodaje potrawom bardzo orientalnego charakteru. Oprócz walorów smakowych ma też właściwości przyspieszające spalanie tłuszczu oraz zwalczające łagodne infekcje i biegunki.

Kumin jako przyprawa ma postać całych podłużnych półksiężycowatych, brązowych ziaren w kremowe prążki lub jest zmielony na proszek w kolorze khaki. Jego smak jest i nieco gorzki. Należy bardzo ostrożnie dozować kumin w czasie przyrządzania potraw, ponieważ może całkowicie zdominować inne aromaty.

Właściwości zdrowotne i odchudzające kuminu

W kuminie znajduje się wiele cennych dla zdrowia składników odżywczych, takich jak: witaminy C i E, fosfor, wapń oraz mangan. Ponadto działa antyseptycznie (odkażająco) i przeciwzapalnie, dlatego dodawanie jednej łyżeczki tej przyprawy dziennie do dań jest szczególnie zalecane w czasie przeziębienia i profilaktycznie w okresach wzmożonej zachorowalności na grypę. Kumin łagodzi ból gardła, chrypkę i kaszel. Jest szczególnie pomocny w zwalczaniu dolegliwości ze strony układu pokarmowego, takich jak: biegunki, kolki, mdłości, wzdęcia i niestrawność. Jest pomocny w przypadku schorzeń układu moczowego – przez swoje właściwości moczopędne i detoksykujące. Polepsza również apetyt i relaksuje. Małe ziarenka kminu wykazują również właściwości przyspieszające spalanie tkanki tłuszczowej, dlatego są szczególnie wskazane we wszelkiego rodzaju dietach odchudzających oraz polecane osobom, którym zależy na utracie zbędnych kilogramów.

Do czego stosować kumin rzymski

Kumin najlepiej kupować w formie sproszkowanej. Ziarna kupione w całości po podprażeniu na suchej patelni rozciera się w moździerzu lub mieli. Jego ostry smak dodaje daniom mocy i wyrazu. Jest szeroko stosowany w kuchni arabskiej, np. do hummusu i gulaszy z dodatkiem baraniny. Używa się go też w potrawach meksykańskich, takich jak: zapiekanka wieprzowa podawana w tortilli – enchiladas oraz chili con carne. Jego charakterystyczny smak wykorzystuje się do aromatyzowania alkoholi, np. niemieckiego likieru Kummel, czy serów, np. holenderskiego Leydenie. Kumin rzymski wsypywany jest również do paleniska, nad którym wędzone są mięsa i wędliny. Ma szerokie zastosowanie w kuchni portugalskiej i hiszpańskiej jako dodatek do ciemnych sosów, ryb, drobiu, marynat i sałatek. Kumin znakomicie komponuje się też z kiszoną kapustą, ziemniakami czy daniami z roślin strączkowych.

Zobacz także

Przepis na pastę do pieczywa z zielonej soczewicy i kuminu

Składniki na około 3 porcje:

1 puszka zielonej soczewicy,

1 duża pokrojona w kostkę cebula,

2 przeciśnięte przez praskę ząbki czosnku,

olej do smażenia,

pół łyżeczki mielonego kuminu,

sok z połowy cytryny,

sól i pieprz do smaku,

garść drobno posiekanej natki pietruszki.

Czas przygotowania: około 15 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Na rozgrzanym na patelni oleju zeszklij cebulę i dodaj czosnek.

Odsącz soczewicę z zalewy i dodaj do cebuli z czosnkiem.

Wymieszaj wszystko i smaż na wolnym ogniu przez około 5 minut, dodaj wszystkie pozostałe składniki, przykryj i duś przez około 10 minut.

Zblenduj wszystko na gładką masę.

Przygotowana w ten sposób pasta z soczewicy jest znakomitym smarowidłem do pieczywa oraz (przed zblendowaniem) idealnym farszem, np. do nadziewania papryki, bakłażana czy cukinii.

Smacznego!